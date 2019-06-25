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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер создает гипнотизирующие 3D-видео

От них невозможно оторваться.

Художник и 3D-дизайнер из Косово Арбен Влласалиу в своем Instagram публикует настоящую магию. Вот уже несколько лет он занимается созданием коротких роликов по типу ASMR-видео.

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Его трехмерные анимации с повторяющимися действиями выполнены в очень приятных пастельных тонах и сопровождаются однотонными звуками. Все это в совокупности производит гипнотический эффект и дает чувство удовлетворения.

Предупреждаем, что оторваться от просмотра этих роликов будет очень сложно.

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Екатерина Гура

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