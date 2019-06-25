13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер создает гипнотизирующие 3D-видео
От них невозможно оторваться.
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От них невозможно оторваться.
Художник и 3D-дизайнер из Косово Арбен Влласалиу в своем Instagram публикует настоящую магию. Вот уже несколько лет он занимается созданием коротких роликов по типу
Его трехмерные анимации с повторяющимися действиями выполнены в очень приятных пастельных тонах и сопровождаются однотонными звуками. Все это в совокупности производит гипнотический эффект и дает чувство удовлетворения.
Предупреждаем, что оторваться от просмотра этих роликов будет очень сложно.
Екатерина Гура