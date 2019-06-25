Белгородский митрополит назвал потери Красной армии в ВОВ расплатой за безбожие

«Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — заявил митрополит, выступая на вечере памяти, посвященном началу ВОВ. Он также добавил, что «войну выиграли крещеные люди, те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину».
В Белгородской и Старооскольской епархии «Ъ» пояснили, что митрополит Иоанн уже озвучивал подобное суждение. «Мысль владыки понятна, и ранее она находила поддержку на заседаниях с участием историков, директоров музеев и руководства области», — сказал представитель епархии.