Умерла народная артистка России Алла Покровская

«О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — добавил собеседник агентства.
Алла Покровская родилась в столице в творческой семье и с детства мечтала стать актрисой. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу «Современника», где она проработала 45 лет.
В 2004-ом Покровская перешла в МХТ им. Чехова. Много лет преподавала в Школе-студии.
Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.
Отец — знаменитый оперный режиссер, народный артист СССР Борис Покровский (1912−2009), мать — режиссер Центрального детского театра Анна Некрасова (1913−2003).
После окончания школы Алла Покровская поступила на филологический факультет Педагогического института, где проучилась год. Начала заниматься в театральном кружке при Доме учителя. Благодаря этой подготовке Покровская поступила в Школу-студию МХАТ.
В 1959 году, окончив Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына), была принята в труппу Московского театра «Современник». На сцене «Современника» сыграла более 30 ролей, среди них — Вероника («Вечно живые» Виктора Розова, 1961), Лида («Старшая сестра» Александра Володина, 1962), Элла («Всегда в продаже» Василия Аксенова, 1965), Софья Перовская («Народовольцы» Александра Свободина, 1967), Наташа («На дне» Максима Горького, 1968), Мать Валентины («Валентин и Валентина» Михаила Рощина, 1971), Маша («Эшелон» Михаила Рощина, 1975), Александра («Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой, 1977), Подрезова («Восточная трибуна» Александра Галина, 1983), Фру Альвинг («Привидения» Генрика Ибсена, 1989), Жанна Кораблева («Аккомпаниатор» Александра Галина, 1998) и многие другие.
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В 1999 году играла в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова в спектакле «Идиот» по роману Федора Достоевского (Елизавета Епанчина).
В 2004 году Алла Покровская была принята в труппу МХТ им. А. П. Чехова. В этом же году дебютировала в двух спектаклях: «Изображая жертву» братьев Пресняковых (женщина в кимоно) и «Мещане» Максима Горького (Акулина Ивановна).
За работу в «Мещанах» (постановка Кирилла Серебренникова) Алла Покровская и Андрей Мягков были удостоены театральной премии «Чайка» (2004, номинация «Лучший актерский дуэт»).
Также играла в «Господах Головлевых» Михаила Салтыкова-Щедрина в роли Арины Петровны Головлевой (2005).
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Алла Покровская выпустила несколько режиссерских работ: «Бабье царство» Антона Чехова — МХАТ им. А. П. Чехова (2000), «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира — Театр им. А. С. Пушкина (2002), «Косметика врага» — Театр имени А. С. Пушкина (2008).
С 1974 года — преподаватель актерского факультета Школы-студии МХАТ, с 1988 года — профессор.
Преподавала в зарубежных филиалах Школы-студии МХАТ (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).
В кино Алла Покровская дебютировала в 1965 году в фильме «Строится мост». Снималась в картинах «Июльский дождь» (1966), «Свой» (1969), «Нежданный гость» (1972), «Выбор цели» (1974), «Дневник директора школы» (1975), «Дневной поезд» (1976), «Семейная мелодрама» (1977), «Доброта» (1978), «Ответный удар» (т\с «Следствие ведут Знатоки») (1978), «Активная зона» (1979), «Охота на лис» (1980), «Чужой звонок» (1985), «Автопортрет неизвестного» (1988), «Тормозной путь» (2007), «Черчилль» (2009), «Учитель в законе. Продолжение» (2010), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011), «Не такой, как все» (2012).
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Также играла в фильмах-спектаклях «Эшелон» (1988), «Наедине со всеми» (1989), «Елена и штурман» (1992), «Шопен. Соната номер два» (1993), «Господа Головлевы» (2006), «Крутой маршрут» (2008).
Алла Покровская — народная артистка РСФСР (1985).
Награждена орденами Дружбы (1998) и Почета (2008).
Лауреат премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика. За воспитание нового поколения актеров» (1998). Дважды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004).
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