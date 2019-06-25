Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

Садовничий рассказал о том, что, ещё будучи студентом философского факультета, Пельш сыграл свою первую драматическую роль в Студенческом театре МГУ и организовал известную музыкальную группу «Несчастный случай».
Ректор поблагодарил Пельша за его документальный фильм «Самый умный в мире небоскреб», посвященный комплексу зданий МГУ на Воробьевых горах, а также отметил его успехи в съёмках фильма об Антарктиде.
Пельш в свою очередь рассказал, что, несмотря на то, что он закончил МГУ 31 год назад, проезжая мимо Воробьевых гор и главного здания МГУ, он всегда испытывает лёгкий душевный трепет. «Связь с моей любимой альма-матер не прервалась никогда, и кино “Самый умный в мире небоскреб” мы снимали, чтобы отдать дань уважения и любви лучшему вузу страны, который я закончил», — сказал он.
После награждения Пельш продолжил вести церемонию вручения красных дипломов, объявляя имена выпускников и приглашая их на сцену.
Ректор МГУ во время церемонии также наградил званием почетного профессора Московского университета китайского профессора Йидэ Ма, особенно отметив его вклад в дело защиты интеллектуальной собственности и плодотворное сотрудничество с МГУ.