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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время торжественной церемонии вручения красных дипломов выпускникам во вторник объявил о присвоении звания почетного профессора Московского университета телеведущему, путешественнику, актёру театра и кино Валдису Пельшу, а также члену-делегату Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики профессору Йидэ Ма.

Источник: РИА Новости

Садовничий рассказал о том, что, ещё будучи студентом философского факультета, Пельш сыграл свою первую драматическую роль в Студенческом театре МГУ и организовал известную музыкальную группу «Несчастный случай».

Ректор поблагодарил Пельша за его документальный фильм «Самый умный в мире небоскреб», посвященный комплексу зданий МГУ на Воробьевых горах, а также отметил его успехи в съёмках фильма об Антарктиде.

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Пельш в свою очередь рассказал, что, несмотря на то, что он закончил МГУ 31 год назад, проезжая мимо Воробьевых гор и главного здания МГУ, он всегда испытывает лёгкий душевный трепет. «Связь с моей любимой альма-матер не прервалась никогда, и кино “Самый умный в мире небоскреб” мы снимали, чтобы отдать дань уважения и любви лучшему вузу страны, который я закончил», — сказал он.

После награждения Пельш продолжил вести церемонию вручения красных дипломов, объявляя имена выпускников и приглашая их на сцену.

Ректор МГУ во время церемонии также наградил званием почетного профессора Московского университета китайского профессора Йидэ Ма, особенно отметив его вклад в дело защиты интеллектуальной собственности и плодотворное сотрудничество с МГУ.

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