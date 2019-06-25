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15:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Посетителей фестиваля неонацистов в Германии оставили без пива

Немецкая полиция конфисковала более 4 тысяч литров пива на фестивале неонацистов в городе Остриц на востоке Саксонии.

Источник: Reuters

Запрет на пиво стал одним из способов борьбы местного населения с ультраправыми.

Ранее суд в Дрездене запретил любой алкоголь на рок-фестивале «Щит и меч» (Schild und Schwert Festival, SS) из-за опасений по поводу возможных столкновений с участием неонацистов.

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Полиция изъяла 4200 литров в Острице в пятницу, а затем еще 200 литров — в субботу. Одновременно с этим местные жители купили более 200 ящиков пива в городских супермаркетах.

«Мы хотели “высушить” нацистов. Мы подумали, что раз грядет запрет на алкоголь, мы опустошим полки в Penny (местный супермаркет — прим. Би-би-си)», — цитирует местного активиста Георга Салдитта газета Bild.

Обеспечивать порядок на рок-фестивале отправили 1400 полицейских, многие из них прибыли из других регионов Германии.

В местной полиции заявили, что мероприятие прошло спокойно, была зафиксирована лишь пара мелких инцидентов.

Полицейские также опубликовали фото изъятого алкоголя.

По данным полиции, фестиваль посетили от 500 до 600 человек. В прошлом году «Щит и меч» посетило в два раза больше людей.

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Прошлогодний фестиваль также сопровождался протестами местных жителей. После того как на улицы города вышло около трех тысяч человек, мэр Острица Марион Пранге заявила, что город выступает против подобных мероприятий.

Расположенный у границы с Польшей Остриц с населением 2,4 тыс. человек приобрел репутацию колыбели крайне правых настроений.

На выборах 2017 года более 30% жителей Саксонии проголосовали за крайне правую «Альтернативу для Германии» (АдГ).

АдГ стала третьей по численности партией в бундестаге; она представлена во всех 16 землях Германии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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