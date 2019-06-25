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16:04 (мск), источник: Интерфакс

Пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тыс. рублей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом завил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Глава правительства напомнил, что этот вопрос затрагивался в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня.

Расширение критериев нуждаемости

Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

Он отметил, что почти в два раза также был повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

«Эта мера начнет действовать уже с 1 июля текущего года», — подчеркнул премьер.

Выплаты для Дальнего Востока

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Он также рассказал, что специально для семей, проживающих на Дальнем Востоке, ввели единовременную выплату при рождении первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, который установлен в регионе. Кроме того, был введен региональный маткапитал при рождении второго ребенка.

«Конечно, будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей в регионах Дальнего Востока, включая республику Бурятия, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ», — пообещал глава правительства.

Ситуация с рождаемостью

Вместе с тем Медведев заметил, что не все принятые меры по повышению рождаемости в России действуют в полной мере.

В связи с этим он напомнил, что полтора года назад был принят большой демографический пакет по повышению рождаемости.

«Он включает в себя ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, выплаты на второго ребенка из материнского капитала — эти меры, напомню, мы продлили до 2021 года, — субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей», — сказал Медведев.

«Не все они заработали в полной мере. Это обсуждалось, в том числе недавно на “прямой линии” у президента. Естественно, нужно принимать решения, чтобы эту ситуацию исправить», — подчеркнул он.

«Прямая линия»
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Также глава правительства остановился на вопросе снижения смертности в России и повышении качества и доступности медицинской помощи.

В связи с этим Медведев напомнил, что в России приняты специальные программы по борьбе с заболеваниями, которые вносят основной вклад в структуру смертности.

«Конечно, нужно снижать смертность от внешних причин. Это — аварии, экологический фон, ну и, очевидно, что это понятная вещь, но от этого не менее важная — делать просто более популярными здоровую жизнь, здоровое питание, прививать привычку следить за здоровьем», — сказал премьер.

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