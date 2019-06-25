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16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В джунглях появится самая длинная в мире водная горка (видео)

Спуск по ней будет длиться четыре минуты.

В малайзийской провинции Пенанг завершается строительство самой длинной в мире водной горки.

Длина аттракциона в парке Escape посреди джунглей составит 1140 метров, а высота — 70 метров. Спуск будет длиться около 4 минут. С вершины горки можно будет рассмотреть не только верхушки деревьев, но и всю территорию парка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда горка будет достроена, она войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Представители Книги будут первыми, кто лично испытает аттракцион.

Нынешний рекорд по длине принадлежит водной горке в Нью-Джерси длиной 605 метров.

Анна Лысенко

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