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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Команду Андрея Малахова назвали «бандитами» и обвинили в обмане ради рейтинга

Пользовательница Facebook Татьяна Касаткова пожаловалась на редакторов программы Андрея Малахова «Прямой эфир», которые якобы без ее ведома увезли 75-летнего отца женщины и обманом заставили его сниматься в передаче.

Источник: РИА "Новости"

Деталями истории Касаткова поделилась на своей странице в соцсети.

По словам пользовательницы, сначала ей поступил звонок от назвавшихся редакторами «Прямого эфира» людей, которые хотели пригласить ее и отца на съемки, посвященного юбилею актрисы Галины Стахановой. Касаткова уточнила, что артистка была коллегой ее отца, когда 40 лет назад работала во дворце спорта «Лужники» осветителем.

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Собеседники женщины объяснили, что часть материала хотели бы снять у нее на даче. После этого к ней приехали четверо человек, которые представились редакторами передачи, продюсером и оператором. Двух редакторов звали Инна Кеслер и Камила, а оператора — Сергей.

По их просьбе Касаткова и ее отец подписали согласие на съемку. Затем редакторы начали подробно расспрашивать отца женщины о дочери Галины Стахановой и предложили ему сделать ДНК-тест для интриги, объяснив это тем, что хотят выяснить, от кого на самом деле родила артистка. Такое поведение редакторов возмутило Касаткову, и она попросила их уйти, после чего они предложили перевести 50 тысяч рублей ей на карту.

Касаткова с отцом отказались от съемки, однако затем женщина узнала, что отца увезли в Москву. «Отец ответил на один звонок, потом грубо рявкнул: “Какое твое дело?” Больше трубку не берет, видно обработали по дороге», — описывала ситуацию пользовательница.

Чуть позже ей удалось еще раз дозвониться до мужчины, который сказал ей, что находится на киностудии имени Горького, и в настоящий момент его готовят к съемкам. Касаткова заявила, что обратилась в полицию.

В своем посте она обратилась к Андрею Малахову с требованием прекратить использование пожилого человека в целях повышения рейтингов программы и назвала команду его проекта «бандитами-мошенниками». «#Андреймалахов, не стыдно пользоваться человеческими слабостями? Вам денег мало?» — возмутилась она.

Галина Стаханова — актриса театра и кино, известная по роли Гали в фильме «Девчата» 1961 года. Она празднует день рождения 12 октября.

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