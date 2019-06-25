17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снимает самых невероятных и опасных рептилий в мире (фото)
Многие из них скоро могут исчезнуть.
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Многие из них скоро могут исчезнуть.
Голландский фотограф Маттис Куиджперс в течение 27 лет путешествует по миру, снимая рептилий и амфибий. Многие из его «моделей» являются самыми странными и редкими видами на Земле, а некоторые и вовсе находятся на грани исчезновения. Кроме того, некоторые особи могут представлять смертельную опасность для человека.
С помощью этих фото Куиджперс надеется изменить отношение людей к хладнокровным животным: убрать страхи и разрушить стереотипы. Ведь изменение климата и браконьерство с огромной скоростью уничтожают этих маленьких и красивых существ.
Екатерина Гура