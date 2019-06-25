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18:33 (мск), источник: Esquire

Архитекторы предложили сделать крышу Нотр-Дама надувной

По задумке она будет взлетать над собором по ночам и возвращаться на здание днем.

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Архитектурное бюро Shepherd Studio предложило установить на собор Парижской Богоматери розовую надувную крышу.

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Проект, получивший название Divine Intervention, предлагают использовать как временное решение, пока собору не вернут первоначальный вид. По задумке архитекторов крыша будет взлетать над собором по ночам и возвращаться на здание днем.

В конце мая сенат Франции принял законопроект, согласно которому собор должны восстановить до начала Олимпийских игр в 2024 году. При этом парламентарии также утвердили, что Нотр-Дам после реконструкции должен выглядеть так же, как до пожара.

Ранее архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предлагало сделать крышу собора стеклянной и разбить там сад.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, в результате которого крыша, шпиль и часы здания полностью обрушились. Каменный каркас удалось спасти.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
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