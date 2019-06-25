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18:48 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Московском патриархате назвали «не совсем корректными» высказывания митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали.

Источник: РИА Новости

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые «были рождены уже в безбожное время», стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением архиерея опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube.

Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить … Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной.
Епископ Клинский Стефан (Привалов)
председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами

По его мнению, не следует сейчас «делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели». Как заметил епископ, и крещеные люди могли совершать какие-то грубые проступки, которые разрывали их связь с Богом.

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При этом, добавил он, «когда человек погибает “за други своя”, он получает фактически небесное крещение». «Мы знаем случаи в практике христианской Церкви, когда люди, будучи некрещеными, хотели умереть за Христа, потому что видели, как мученики умирали, и фактически эта смерть являлась для них крещением в христианство», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он добавил, что «понятна мысль владыки Иоанна», имевшего в виду то, что «христианство понимает, что случайных событий не бывает». «И если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина — нашего отхода от Бога, прегрешений», — заметил глава синодального отдела.

В целом, епископ Стефан призвал «спокойнее относиться» к высказываниям главы Белгородской епархии и не рассматривать их «в контексте того, что владыка Иоанн кого-то там осуждает или привносит что-то такое в религиозное осмысление событий, что является каким-то новшеством».

«Многие через участие в Великой Отечественной войне пришли к Богу, и фактически восстановление патриаршества, храмов, приход людей в церкви Христовы — это тот же самый период. Поэтому можно сказать, что и молодежь воцерковлялась через те страшные события», — заключил представитель РПЦ.

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