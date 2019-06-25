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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый рекорд: студент собрал кубик Рубика в необычном положении

На головоломку он потратил всего 13 секунд.

Грузинский студент Вако Марчинашвили снова попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей любви к самой популярной головоломке в мире — кубику Рубика.

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Новый рекорд Вако установил в буквальном смысле вниз головой — он собирал кубик, свисая с перекладины. Весь процесс занял у студента 13 секунд. Этот результат официально зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Отметим, что свой предыдущий рекорд Марчинашвили установил летом 2018 года. Тогда он за минуту собрал головоломку под водой.

Екатерина Гура

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