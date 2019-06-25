19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Участницы конкурса «Мисс Англия» сфотографировались без косметики
Это случилось впервые в истории конкурса.
В июне в Великобритании начали выбирать самую красивую девушку. Победительницу, которая будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Мира», объявят в августе. До этого момента конкурсантки «Мисс Англии» проходят различные этапы отбора.
Как пояснили организаторы конкурса, они были шокированы тем, насколько неестественно выглядят девушки, которые зачастую уже в 20 лет увеличивают себе губы и колют ботокс.
Они надеются, что с помощью таких заданий смогут повлиять на восприятие естественной красоты и убедить девушек не менять свою внешность искусственно.
Кстати, с новыми правилами полностью согласна и действующая «Мисс Англия» — Алиша Кови. Она часто публикует в Instagram свои фото без макияжа.
Екатерина Гура