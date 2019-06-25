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19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Участницы конкурса «Мисс Англия» сфотографировались без косметики

Это случилось впервые в истории конкурса.

В июне в Великобритании начали выбирать самую красивую девушку. Победительницу, которая будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Мира», объявят в августе. До этого момента конкурсантки «Мисс Англии» проходят различные этапы отбора.

В этом году организаторы впервые решили провести конкурс под названием «Топ-модель с голым лицом», для которого все участницы обязаны предоставить свои фото без косметики, ретуши и фильтров.

Как пояснили организаторы конкурса, они были шокированы тем, насколько неестественно выглядят девушки, которые зачастую уже в 20 лет увеличивают себе губы и колют ботокс.

Они надеются, что с помощью таких заданий смогут повлиять на восприятие естественной красоты и убедить девушек не менять свою внешность искусственно.

Бхаша Мухержи

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Люси Крогдаль

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Пратишта Раут

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Бетани Кэммэк

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Кстати, с новыми правилами полностью согласна и действующая «Мисс Англия» — Алиша Кови. Она часто публикует в Instagram свои фото без макияжа.

Алиша Кови

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Екатерина Гура

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