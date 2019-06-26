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02:48 (мск), источник: Известия

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете. Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали «Известиям» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий для ЕГЭ и ОГЭ).

Источник: Известия

«Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова.

При этом для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели.

Например, к ПК будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры. Таким образом эксперимент станет цифровым.

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По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.

Технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент с зазубривания информации, считают эксперты.

Однако у цифровизации экзамена есть и свои минусы. Сегодня во всем мире психологи фиксируют у детей различные формы компьютерной аддикции — подростки всё чаще уходят в виртуальную реальность. Многочисленные эмпирические данные свидетельствуют о том, что школьники разучились общаться, им проще написать сидящему рядом другу сообщение в мессенджере, чем просто повернуться и поговорить.

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