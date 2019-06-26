Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Премьер Грузии обратился с призывом к русским
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка
Нерешительные: пары, которые долго тянули со свадьбой
Качаем бедра пылесосом: какие мышцы работают при уборке?
Застолье государственной важностиЧто ели и как шутили на приёмах в Кремле
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Путин сказал, откуда взялись миллиарды Захарченко
Алибасов плюнул в Малахова в эфире «России 1»
Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет
Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка
Регина Тодоренко показала трогательное видео с 6-месячным сыном
Кожаный total look: Леди Гага в откровенном костюме в Нью-Йорке
Юлия Высоцкая без макияжа рассорила поклонников
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
Сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
12Протесты перед зданием парламента Грузии
08:39 (мск), источник: РИА Новости

В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия.

Источник: Reuters

В России 27 июня отмечается День молодёжи. В преддверии праздника Бугаев в интервью РИА Новости рассказал о вызовах, стоящих сегодня перед молодёжной политикой.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие “молодой человек”, на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — отметил он.

Однако, по его словам, сложно дать однозначную оценку, назрел ли именно сейчас момент для снижения возраста совершеннолетия.

Не менее актуальным, по мнению Бугаева, является и вопрос об изменении верхней границы возраста детства.

При этом, подчеркнул он, необходимо просчитать все последствия, которые повлечёт за собой решение об изменении возрастных границ.

«Закон 21»: продавать алкоголь несовершеннолетним станет намного сложнее
Во время загрузки произошла ошибка.
22 марта© Ньюстюб
 У грузино-российской границы произошел конфликт с погромом и дракой
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
«Умершая» на 27 минут женщина рассказала о том свете
На пляже на Гоа появилась огромная «акула» (фото)
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
Здоровье
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Hi-Tech
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Представлен новый «Некст»: это не «Газель», а BMW Марка BMW презентовала концепт серии Vision под названием M Next
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
Пособие на детей повысят с 50 рублей до 10 тысяч И вдвое повышен размер выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами
Леди
Алла Пугачева затмила Светлану Лободу на вечеринке Звездные друзья повеселились в замке.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь