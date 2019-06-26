В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия

В России 27 июня отмечается День молодёжи. В преддверии праздника Бугаев в интервью РИА Новости рассказал о вызовах, стоящих сегодня перед молодёжной политикой.
«На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие “молодой человек”, на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — отметил он.
Однако, по его словам, сложно дать однозначную оценку, назрел ли именно сейчас момент для снижения возраста совершеннолетия.
Не менее актуальным, по мнению Бугаева, является и вопрос об изменении верхней границы возраста детства.
При этом, подчеркнул он, необходимо просчитать все последствия, которые повлечёт за собой решение об изменении возрастных границ.