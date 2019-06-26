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05:31 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Температура второго летнего месяца, по предварительным расчетам Гидрометцентра России, на большей части европейской территории страны будет соответствовать норме.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 43% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Как уточнил «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве будет чуть выше нормы.

Среднемесячная температура июля: +19 градусов. При этом средние дневные температуры: +24…+26 градусов, а ночные: +12…+14 градусов.

Но это не значит, что будет именно так. Прогноз предварительный.

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В основном в июле, который считается самым теплым месяцем года для большинства регионов России, днем в Москве воздух прогревается до +27…+30 градусов, ночи тоже бывают теплыми — 18−20 градусов тепла. Световой день июля в среднем будет длиться 16,6 часа.

На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны — около нормы.

Небольшие отрицательные аномалии возможны на юго-западе Сибири — в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на юге Дальнего Востока — в Амурской области и Приморском крае.

Осадки на европейской территории в основном прогнозируются в пределах нормы.

Дефицит дождей возможен на северо-западе страны, на севере Урала, в Прибайкалье, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской области и на Чукотке. Избыток дождей может наблюдаться в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии, местами в Амурской области.

Стоит отметить, что оправдываемость предварительных долгосрочных прогнозов погоды составляет примерно 75 процентов.

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