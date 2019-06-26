05:31 (мск), источник: Российская газета
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Температура второго летнего месяца, по предварительным расчетам Гидрометцентра России, на большей части европейской территории страны будет соответствовать норме.
Как уточнил «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части
Но это не значит, что будет именно так. Прогноз предварительный.
В основном в июле, который считается самым теплым месяцем года для большинства регионов России, днем в Москве воздух прогревается до +27…+30 градусов, ночи тоже бывают теплыми — 18−20 градусов тепла. Световой день июля в среднем будет длиться 16,6 часа.
На азиатской территории выше нормы температура в июле ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. На остальной территории азиатской части страны — около нормы.
Небольшие отрицательные аномалии возможны на
Дефицит дождей возможен на
Стоит отметить, что оправдываемость предварительных долгосрочных прогнозов погоды составляет примерно 75 процентов.