Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй сделала неожиданное заявление о санкциях к РФ
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Нерешительные: пары, которые долго тянули со свадьбой
Туристки приехали в отель, который оказался заброшенным зданием
Мир без шоколада, кофе и коньякаПять продуктов, которые могут исчезнуть из-за изменений климата
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Окошко закрывается: что потеряет Россия в Грузии
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Евгений Алдонин отдыхает на море с дочкой Юлии Началовой
Вокруг света за 40 дней с тремя маленькими детьми: опыт мамы
Звезда «Универа» экстремально похудел
Как я ставлю по 50 целей в год и что из этого выходит
10 самых полезных комнатных растений
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Как квартиры отравляют своих владельцев
Что придет на смену эпохе дачников
Фоторепортажи
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мир без шоколада, кофе и коньяка. Пять продуктов, которые могут исчезнуть из-за изменений климата

Лето в Европе в прошлом году выдалось жарким. На протяжении полутора месяцев в большинстве стран столбик термометра не опускался ниже 30 градусов — даже в обычно промозглых Ирландии и Шотландии.

Не слишком привычные к жаре британцы радовались внезапному теплу и массово шутили в соцсетях, что глобальное потепление наконец-то сделало их страну пригодной для жизни.

Читайте также
Ученые определили дату начала глобального потепления

Шутки продлились недолго. К началу осени стало понятно, что затяжной жаркий сезон привел к катастрофическому неурожаю почти всех растущих на острове овощей.

Лук, например, в результате подорожал в полтора раза, морковка — почти в два. Под угрозой оказалось даже излюбленное национальное блюдо фиш-энд-чипс — жареная рыба с картошкой (но об этом чуть ниже).

При этом нельзя сказать, что британский неурожай стал исключением — как раз наоборот. За год до этого, например, в Европе резко подорожали кабачки, капуста, шпинат и листья салата — из-за непогоды в Италии и Испании.

Там, впрочем, урожай сгубили морозы, но это лишь обратная сторона того же глобального потепления.

Ученые предупреждают: климатические изменения угрожают исчезновением большинству привычных нам продуктов — от картофеля и бананов до морепродуктов и оливкового масла.

Вот лишь пять примеров того, без чего мы рискуем остаться уже в ближайшие десятилетия.

1. Кофе (и чай)

Источник: Reuters

Если вы, как и сотни миллионов людей по всему миру, привыкли начинать свой день с чашки кофе, у меня для вас плохие новости: этот напиток может стать настоящим деликатесом уже в обозримом будущем.

Дело в том, что выращивание кофе требует довольно специфических условий: тропический климат, высокогорье, стабильная температура и обильные осадки круглый год. А таких мест на планете становится все меньше.

Из-за глобального потепления к 2050 году территория, пригодная для выращивания кофе, сократится примерно вдвое, а к 2080-му это растение рискует исчезнуть в дикой природе полностью.

В Танзании, которая является одним из основных поставщиков кофейных зерен, за последние 50 лет урожайность уже сократилась в два раза. Каждый дополнительный градус минимальной температуры в горах снижает урожай кофе почти на треть.

Впрочем, дело не только в стабильном потеплении, но и в других проявлениях экстремальной погоды, способствующих распространению болезней и вредителей.

Новость
Как выглядели 5 достопримечательностей, которые исчезли навсегда

В частности, в 2012 году кофейные плантации в Центральной Америке оказались поражены грибковой инфекцией, уничтожившей 50−85% урожая.

«Изменение климата может иметь значительный негативный эффект уже в краткосрочной перспективе, — заявил представитель одной из крупнейших кофейных компаний Lavazza Марио Черутти. — Это больше не вопрос будущего, это наше настоящее».

С чаем, надо сказать, дела обстоят ненамного лучше.

Из-за повышения температуры и уровня осадков площадь чайных плантаций в некоторых регионах к 2050 году также сократится более чем вдвое (например, в Восточной Африке).

Кроме того, индийские ученые уже обнаружили, что погода вредит и качеству напитка. Муссоны приносят все более обильные дожди, которые делают вкус и аромат чая менее выраженным, более размытым и водянистым.

2. Коньяк и виски (а заодно и пиво)

Вот уже по меньшей мере 600 лет на юго-западе Франции выращивают сорт винограда, известный как уньи-блан или треббиано.

Вино из него получается желтоватое, кислое и невкусное, зато после кипячения и двойной дистилляции его можно залить в дубовые бочки и превратить в крепкий ароматный напиток, известный во всем мире как французский коньяк.

Глобальное потепление рискует положить конец этой древней индустрии.

Из-за повышения температуры летний сезон удлиняется, виноград вызревает более сладким и больше не подходит для производства коньяка.

Конечно, ягоды можно собрать и раньше (собственно, именно это местные фермеры и вынуждены делать последние годы), но даже пара недель особенно жаркой погоды в начале лета могут весь урожай сделать непригодным для дистилляции.

Новость
Ученые: изменение климата повлияло на богатых и бедных

«То, чем мы занимались на протяжении столетий, станет невозможным уже через 50 лет, — уверен Пьер Жонкур, один из директоров всемирно известного коньячного дома Martell. — Мы должны найти способ приспособиться к новым условиям».

Сейчас крупные производители пытаются вывести другие, родственные сорта винограда, которые созревали бы дольше и обеспечивали бы ягодам необходимую кислотность, не утратив при этом вкуса и запаха всемирно известного напитка.

Ежегодно на эти эксперименты тратятся сотни тысяч евро, однако никто не может гарантировать, что они увенчаются успехом.

Неважно идут дела и у производителей шотландского виски. Там глобальное потепление обернулось другой проблемой: нехваткой пресной воды.

Жаркое лето 2018 года и почти полное отсутствие осадков привели к катастрофическому падению уровня рек и пересыханию ручьев.

Шотландские вискикурни были вынуждены прервать работу: большинство на несколько дней или неделю, некоторые — почти на месяц.

Британская метеослужба предупреждает: увы, это не исключение из правил, а новая норма. Из-за глобального потепления вероятность жаркого и засушливого лета на острове выросла в 30 раз.

Вот уже не первый год нехватка воды становится проблемой и для производителей пива, причем по всему миру — от Чехии до Калифорнии. Причем пивовары страдают от летней засухи даже больше, поскольку она приводит еще и к неурожаю хмеля.

3. Фиш-энд-чипс

Самое известное блюдо британской кухни — жаренная в кляре рыба с картошкой фри — тоже оказалось под угрозой из-за климатических изменений. Причем оба его компонента — и рыба, и картошка.

Начнем с рыбы. Для приготовления фиш-энд-чипс обычно используют треску или пикшу.

Читайте также
Почему глобальное потепление приводит к суровым зимам? Что происходит?

Из-за потепления Мирового океана содержание растворенного в воде кислорода падает. В результате вся рыба, особенно крупная, уменьшается в размерах — и к 2050 году должна стать короче примерно на четверть.

Британские газеты уже грустно шутят по этому поводу, обещая национальному блюду новое название: «килька с картошкой» (anchovy and chips) или «кальмар с картошкой», после того как традиционную треску вытеснят более мелкие виды — макрель, сардины и барабульки.

Потепление океана сказывается и на объемах добычи. Улов рыбы по всему миру уже сократился в среднем на 5%, а в Северном море — на целую треть.

Кроме того, морская вода активно поглощает содержащийся в воздухе углекислый газ и становится более кислотной, а это мешает формированию твердого панциря у раков и креветок.

Но вернемся к фиш-энд-чипс. Помимо рыбы, там есть еще картошка — и ее перспективы тоже выглядят не слишком радужными в свете глобального потепления.

Источник: Русская служба Би-би-си

В Британии в основном едят местные овощи, и собственные потребности в картошке страна обеспечивает примерно на 80%. Однако, согласно недавнему докладу Климатической коалиции, к 2050 году три четверти пахотных земель на острове станут непригодны для земледелия из-за засухи.

Например, жаркое лето прошлого года привело к падению урожая почти на четверть, а каждая картофелина уменьшилась в размерах в среднем на 3 см.

Сама мысль о том, что обычная картошка может стать настоящим деликатесом, кажется нам совершенно невероятной. Но эта невероятная мысль станет реальностью, если мы не справимся с изменением климата.
Гарет Редмонд-Кинг
Представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF)

4. Шоколад

Для многих шоколад — самая неожиданная жертва глобального потепления, поскольку какао-бобы растут в том самом жарком и влажном климате, который расползается по планете.

Новость
Миллион под угрозой: ученые предупредили о массовом вымирании

Однако повышение средних температур нарушает сложившуюся систему климата, делая погоду более экстремальной и непредсказуемой, а шоколадные деревья слишком чувствительны к подобным погодным скачкам и в целом очень требовательны к окружающей среде.

Для нормального вызревания плодов деревьям какао (а растут они не дальше 20 градусов от экватора) необходим целый ряд условий: постоянная высокая температура, неизменно высокая влажность, обильные осадки, высокая освещенность круглый год, весьма плодородная почва и защита от сильного ветра. Любое нарушение этих привычных условий ведет к резкому падению урожая.

По данным последних исследований, из-за глобального потепления выращивать шоколадные деревья станет невыгодным уже к 2030 году. Неудивительно, что африканские и индонезийские фермеры отказываются от какао-бобов в пользу других культур — пальмового масла или каучука.

Источник: Reuters

За последние 40 лет площадь территорий, пригодных для выращивания шоколадных деревьев, уже сократилась на 40%.

Еще через 40 лет средние температуры в Гане и Кот-д’Ивуаре (эти две страны обеспечивают две трети мирового экспорта какао) вырастут на 2 градуса, что фактически положит конец шоколадной индустрии.

Это при том, что уже в следующем, 2020 году, спрос на какао превысит предложение на 1 млн тонн.

5. Арахис

Любите арахис? Тогда постарайтесь как следует наесться им впрок: глобальное потепление не пощадит и эту культуру.

Читайте также
А если Волга совсем пересохнет? Почему мелеют крупнейшие российские реки

Как и вышеупомянутым кофе и шоколадным деревьям, для созревания земляным орехам необходимы стабильный климат и целый ряд привычных погодных условий, малейшее нарушение которых катастрофически сказывается на урожае.

Фермерам хорошо известно, что арахис — весьма капризное растение, которое одинаково плохо переносит и засуху, и наводнение.

Для нормального роста этой траве (вопреки распространенному мнению и популярному названию, арахис — никакой не орех, а бобовое растение вроде гороха) необходимы пять месяцев стабильно теплой погоды и 500−1000 мм осадков.

Если дождей будет слишком мало, его семена просто не прорастут; если слишком много — покроются плесенью и заболеют. Жаркое и солнечное лето легко иссушит нежные побеги — и растение не даст урожая вовсе.

Примерное представление о том, какое будущее ожидает арахисовую индустрию в ближайшие десятилетия, можно получить, вспомнив 2011 год.

Тогда сразу в нескольких штатах на юго-востоке США случилась засуха, обернувшаяся катастрофическим неурожаем земляных орехов, и цена на арахис подскочила в полтора раза.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Таяние ледников из космоса
Во время загрузки произошла ошибка.
11 июня© Ньюстюб
 Новые российские тролли, ангелы-хранители и пиво в канализации - что нуж...
Продукты под угрозой. Глобальное потепление оставит нас без любимой еды
Комитет ПАСЕ выдвинул условия возвращения России полномочий
В Саратове предотвратили теракт
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Должность губернатора предлагали за 60 млн рублей под расписку
«Умершая» на 27 минут женщина рассказала о том свете
Аномальная жара охватила Европу (фото)
Американский боксер получил смертельные угрозы
Здоровье
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Hi-Tech
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по приятным ценам Официальный старт продаж.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Новый регламент постановки авто на учет: как это будет Документ необходим для исполнения на практике нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу в августе этого года
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Дети
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь