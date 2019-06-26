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У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Возможно, король умер не от дизентерии, а от нескольких болезней.
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. К такому выводу пришли медики после осмотра нижней челюсти, которая, предположительно, принадлежала монарху. Причиной его смерти могла быть совокупность причин — цинга и инфекционное заболевание, тиф или дизентерия, эпидемия которой бушевала в лагере крестоносцев.
Смерть французского короля Людовика IX Святого (1214−1270) хорошо документирована его приближенными и биографами: духовником Жоффруа из Болье, капелланом Гийомом из Шартра и советником Жаном де Жуанвиллем. Король умер в Тунисе во время восьмого крестового похода, в это время в лагере европейцев бушевала эпидемия дизентирии. Впрочем, Жуанвилль не был в этом крестовом походе, он описал смерть монарха со слов его сына.
Останки Людовика IX перевезли в Европу и похоронили внутренности на Сицилии (позднее часть из них перевезли в Версаль), а скелет в аббатстве
Филипп Шарлье из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин и его коллеги из Франции, Италии и США исследовали челюсть, предположительно, принадлежавшую Людовику IX. Они изучили ее строение, датировали с помощью радиоуглеродного анализа, сделали трехмерный слепок и сравнили его с нижней челюстью скульптуры короля с портретным сходством, созданную в XIII веке.
Радиоуглеродный анализ показал, что владелец челюсти умер между 1030 и 1220 годами, на полвека раньше, чем Людовик. Однако такое несоответствие, по мнению авторов, можно объяснить рационом короля, в котором было много рыбы (об этом сообщают хронисты) и, соответственно, резервуарным эффектом. В Мировом океане углеродное равновесие между водой и атмосферой достигается медленно, поэтому радиоуглеродный анализ останков морских животных и сухопутных организмов, питавшихся рыбой, показывает заниженные цифры. К тому же, независимый радиоуглеродный анализ останков, привезенных с Сицилии, подтвердил полученный результат.
Сравнение слепка челюсти со статуей XIII века показало, что анатомически они похожи. Исследование строения челюсти показало, что, вероятно, она была воспалена или в ней развилась инфекция, но при этом следов абсцесса не было. На нескольких зубах образовались гранулемы или кисты.
О том, что крестоносцы сталкивались с цингой, говорил и Жуанвилль, описывая эпидемию, охватившую лагерь во время предыдущего, VII похода (1248−1250):
Наша армия страдала от некроза десен, и брадобреи должны были разрезать отмершую ткань, чтобы мужчины могли жевать и глотать. И было ужасно слышать, как солдаты с разрезанными деснами кричали и плакали, как рожающие женщины.
По свидетельству хрониста, страдали от цинги как европейцы, так и арабы: «река, разделявшая французский и сарацинский лагеря, была завалена телами».
Возможно, считают авторы статьи, что цинга в лагере крестоносцев наложилась на
Цинга стала широко известна в эпоху Великих географических открытий, когда моряки на кораблях долгое время оставались без свежих продуктов. Это заболевание стало причиной проведения первого в истории клинического исследования с рандомизированными группами.
Екатерина Русакова