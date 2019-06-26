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10:45 (мск), источник: N + 1

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Возможно, король умер не от дизентерии, а от нескольких болезней.

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. К такому выводу пришли медики после осмотра нижней челюсти, которая, предположительно, принадлежала монарху. Причиной его смерти могла быть совокупность причин — цинга и инфекционное заболевание, тиф или дизентерия, эпидемия которой бушевала в лагере крестоносцев.

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Смерть французского короля Людовика IX Святого (1214−1270) хорошо документирована его приближенными и биографами: духовником Жоффруа из Болье, капелланом Гийомом из Шартра и советником Жаном де Жуанвиллем. Король умер в Тунисе во время восьмого крестового похода, в это время в лагере европейцев бушевала эпидемия дизентирии. Впрочем, Жуанвилль не был в этом крестовом походе, он описал смерть монарха со слов его сына.

Останки Людовика IX перевезли в Европу и похоронили внутренности на Сицилии (позднее часть из них перевезли в Версаль), а скелет в аббатстве Сен-Дени под Парижем. В 1297 году короля канонизировали. После вскрытия гробницы перед канонизацией большая часть останков была утрачена. Сохранилась нижняя челюсть, которая оставалась в Сен-Дени до конца XVIII столетия, а после революции 1789 года ее перевезли в собор Нотр-Дам в Париже.

Филипп Шарлье из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин и его коллеги из Франции, Италии и США исследовали челюсть, предположительно, принадлежавшую Людовику IX. Они изучили ее строение, датировали с помощью радиоуглеродного анализа, сделали трехмерный слепок и сравнили его с нижней челюстью скульптуры короля с портретным сходством, созданную в XIII веке.

Нижняя челюсть, предположительно, принадлежавшая Людовику Святому | Источник: P. Charlier et al. / Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, 2019
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Радиоуглеродный анализ показал, что владелец челюсти умер между 1030 и 1220 годами, на полвека раньше, чем Людовик. Однако такое несоответствие, по мнению авторов, можно объяснить рационом короля, в котором было много рыбы (об этом сообщают хронисты) и, соответственно, резервуарным эффектом. В Мировом океане углеродное равновесие между водой и атмосферой достигается медленно, поэтому радиоуглеродный анализ останков морских животных и сухопутных организмов, питавшихся рыбой, показывает заниженные цифры. К тому же, независимый радиоуглеродный анализ останков, привезенных с Сицилии, подтвердил полученный результат.

Сравнение слепка челюсти со статуей XIII века показало, что анатомически они похожи. Исследование строения челюсти показало, что, вероятно, она была воспалена или в ней развилась инфекция, но при этом следов абсцесса не было. На нескольких зубах образовались гранулемы или кисты.

Исследователи предположили, что у короля могла быть цинга, заболевание, вызванное недостатком витамина С, одним из симптомов которого является кровоточивость десен и, позднее, расшатывание и выпадение зубов.
Сравнение анатомии слепка нижней челюсти из парижского Нотр-Дама и челюсти скульптуры Людовика IX | Источник: P. Charlier et al. / Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, 2019

О том, что крестоносцы сталкивались с цингой, говорил и Жуанвилль, описывая эпидемию, охватившую лагерь во время предыдущего, VII похода (1248−1250):

Наша армия страдала от некроза десен, и брадобреи должны были разрезать отмершую ткань, чтобы мужчины могли жевать и глотать. И было ужасно слышать, как солдаты с разрезанными деснами кричали и плакали, как рожающие женщины.
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По свидетельству хрониста, страдали от цинги как европейцы, так и арабы: «река, разделявшая французский и сарацинский лагеря, была завалена телами».

Возможно, считают авторы статьи, что цинга в лагере крестоносцев наложилась на какое-то другое заболевание: брюшной тиф или траншейную лихорадку. Возбудителем этой болезни является бактерия Bartonella quintana, которую переносят вши. Такой «букет» инфекций часто встречалась у людей, постоянно испытывающих недостаток витаминов.

Цинга стала широко известна в эпоху Великих географических открытий, когда моряки на кораблях долгое время оставались без свежих продуктов. Это заболевание стало причиной проведения первого в истории клинического исследования с рандомизированными группами.

Екатерина Русакова

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