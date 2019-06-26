10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разгневанный слон защитил антилоп от леопарда (видео)
Охота не удалась.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Охота не удалась.
Наблюдателям за дикой природой удалось снять в ЮАР уникальные кадры, на которых слон встал на защиту антилоп от леопарда.
Сперва на записи можно увидеть мирно пасущихся животных и ничем не примечательные сцены. Но спустя минуту начинает происходить нечто интересное.
Несколько импал — африканских антилоп средней величины — пришли на водопой в Национальном парке Крюгера. В это время неподалеку затаился хищник, высматривая жертву.
Внезапно, когда леопард уже приготовился к прыжку, сзади появился крупный слон. С криками, грозно поднимая хобот, он стал наступать на хищника. Леопард вынужден был спасаться бегством.
«В Крюгере вы можете очень быстро перейти от невероятной скуки до “О Боже, вы это видели?”» — прокомментировала сцену автор видео Джуди Лемберг.
Анна Лысенко