Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй сделала неожиданное заявление о санкциях к РФ
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Это не усталость: вы просто выгорели
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Туристки приехали в отель, который оказался заброшенным зданием
«Сеть»: Бег с оленями, тверк трактором и подводный харассмент Покатушки окончились разбором полетов. Тихий омут, в котором завелись серферские черти
«Любовь сносит крышу»: Поргина о «новом» муже
Российский турист рассказал о ситуации в Тбилиси
Умер актер Андрей Харитонов
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Алена Хмельницкая показала подросшую младшую дочь
Александр Семчев впервые стал дедушкой
В моду вошли мужские сандалии (для женщин)
Нерешительные: пары, которые долго тянули со свадьбой
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
Сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Что стоит покупать в ИКЕА в маленькую квартиру, а что — нет
Что придет на смену эпохе дачников
Фоторепортажи
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Разгневанный слон защитил антилоп от леопарда (видео)

Охота не удалась.

Наблюдателям за дикой природой удалось снять в ЮАР уникальные кадры, на которых слон встал на защиту антилоп от леопарда.

Сперва на записи можно увидеть мирно пасущихся животных и ничем не примечательные сцены. Но спустя минуту начинает происходить нечто интересное.

Несколько импал — африканских антилоп средней величины — пришли на водопой в Национальном парке Крюгера. В это время неподалеку затаился хищник, высматривая жертву.

Внезапно, когда леопард уже приготовился к прыжку, сзади появился крупный слон. С криками, грозно поднимая хобот, он стал наступать на хищника. Леопард вынужден был спасаться бегством.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В Крюгере вы можете очень быстро перейти от невероятной скуки до “О Боже, вы это видели?”» — прокомментировала сцену автор видео Джуди Лемберг.

Анна Лысенко

Читайте также

Комитет ПАСЕ выдвинул условия возвращения России полномочий
В Саратове предотвратили теракт
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Должность губернатора предлагали за 60 млн рублей под расписку
«Умершая» на 27 минут женщина рассказала о том свете
Аномальная жара охватила Европу (фото)
Американский боксер получил смертельные угрозы
Здоровье
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Hi-Tech
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по приятным ценам Официальный старт продаж.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Новый регламент постановки авто на учет: как это будет Документ необходим для исполнения на практике нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу в августе этого года
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Resort - 2020 444
Обязательно ли наряжать ребенка на выпускной как на свадьбу? (из сада) 405
Феминитивы 317
Дети друзей гнобят нашего ребенка 212
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь