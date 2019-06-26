11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец залез в шар с водой и лопнул его в замедленной съемке (видео)
Впечатляющее зрелище.
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Впечатляющее зрелище.
Британские блогеры Гэвин Фри и Дэн Гранчи с канала The Slow Mo Guys показали в замедленной съемке, как лопается гигантский шар с водой, если проколоть его изнутри.
Один из блогеров забрался внутрь шара вместе с водостойкой камерой. Он сделал несколько попыток проколоть шар. Самый впечатляющий взрыв — на 15:10.
Лопать шары с водой — ежегодная традиция для The Slow Mo Guys. Иногда они забираются внутрь шаров, как в этот раз, а иногда прыгают на них сверху.
Блогеры также снимают в
Анна Лысенко