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11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец залез в шар с водой и лопнул его в замедленной съемке (видео)

Впечатляющее зрелище.

Британские блогеры Гэвин Фри и Дэн Гранчи с канала The Slow Mo Guys показали в замедленной съемке, как лопается гигантский шар с водой, если проколоть его изнутри.

Один из блогеров забрался внутрь шара вместе с водостойкой камерой. Он сделал несколько попыток проколоть шар. Самый впечатляющий взрыв — на 15:10.

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Лопать шары с водой — ежегодная традиция для The Slow Mo Guys. Иногда они забираются внутрь шаров, как в этот раз, а иногда прыгают на них сверху.

Блогеры также снимают в слоу-мо водовороты, молнии, химические реакции, животных, спортсменов и многое другое.

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Анна Лысенко

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