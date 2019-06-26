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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты выяснили, как россияне будут отдыхать этим летом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Только половина россиян отправятся в отпуск этим летом, каждый десятый еще не определился со временем отдыха, а остальные предпочитают продолжить работать, сообщает UFS.Travel.

Источник: AP 2019

Эксперты онлайн-сервиса провели исследование и выяснили, сколько пользователей поедут в отпуск этим летом и какие места для отдыха они выбирают чаще всего.

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Оказалось, что 52% респондентов в летние месяцы намерены отдохнуть. Четверть из них решили провести отпуск в России. В поездки по другим странам отправятся 18% участников исследования. Отдых на даче предпочитают 9% опрошенных.

Почти 40% пользователей сказали, что летом будут работать, в отпуск не пойдут. Около 8% опрошенных не смогли ответить на вопрос, планируют ли они отдыхать в этот период.

На курорты Крыма и Краснодарского края отправятся 47% запланировавших отпуск на ближайшие два месяца. Сельский туризм выбрали 20% опрошенных, активным путешествиям в горах и на природе отдали предпочтение 13% россиян. Остальные решили использовать свободное время, чтобы навестить друзей (7%) или отправиться в экскурсионную поездку по российским городам (13% респондентов).

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