Рыбаки выловили форель с обручальным кольцом на хвосте

В конце июня капитан Джим Неллиган вместе с товарищами рыбачил на озере Мичиган. В тот день рыбаки вытащили из воды нечто странное. Уловом оказалась радужная форель, к хвосту которой было привязано серебряное обручальное кольцо с бриллиантом.
Эта новость быстро разлетелась по округе, и вскоре местные журналисты раскрыли тайну странной находки.
Оказалось, еще в начале мая кольцо к рыбе привязал капитан по имени Джейсон Роуз, который выпустил форель в озеро рядом с портом Уайтхолл в штате Мичиган.
По словам Роуза, это был символический жест прощания с прошлым.
Он был женат около 10 лет, и все эти годы его семейная жизнь была далеко не идеальной. Жена постоянно его «пилила» из-за работы — ей не нравилось, что муж был рыбаком. Потому, когда пара решила официально развестись, Джейсон избавился от кольца довольно изощренным способом, прикрепив его к хвосту рыбы, что было своего рода местью бывшей супруге.
Кроме того, капитан отметил, что считает кольцо проклятым и уверяет, что его жизнь стала куда лучше после того, как он от него избавился. Кстати, с этим частично согласен и Неллиган, который выловил форель с украшением.
Он отметил, что не удивился, узнав историю о разводе. А после того, как кольцо попало на борт лодки, сразу же начались проблемы с мотором и управлением.
Неллиган собирается вернуть найденное кольцо Роузу и планирует переслать его почтой. Хотя тот вряд ли обрадуется такой посылке.