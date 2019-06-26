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11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбаки выловили форель с обручальным кольцом на хвосте

История оказалась драматичной.

В конце июня капитан Джим Неллиган вместе с товарищами рыбачил на озере Мичиган. В тот день рыбаки вытащили из воды нечто странное. Уловом оказалась радужная форель, к хвосту которой было привязано серебряное обручальное кольцо с бриллиантом.

Эта новость быстро разлетелась по округе, и вскоре местные журналисты раскрыли тайну странной находки.

Оказалось, еще в начале мая кольцо к рыбе привязал капитан по имени Джейсон Роуз, который выпустил форель в озеро рядом с портом Уайтхолл в штате Мичиган.

По словам Роуза, это был символический жест прощания с прошлым.

Он был женат около 10 лет, и все эти годы его семейная жизнь была далеко не идеальной. Жена постоянно его «пилила» из-за работы — ей не нравилось, что муж был рыбаком. Потому, когда пара решила официально развестись, Джейсон избавился от кольца довольно изощренным способом, прикрепив его к хвосту рыбы, что было своего рода местью бывшей супруге.

Кроме того, капитан отметил, что считает кольцо проклятым и уверяет, что его жизнь стала куда лучше после того, как он от него избавился. Кстати, с этим частично согласен и Неллиган, который выловил форель с украшением.

Он отметил, что не удивился, узнав историю о разводе. А после того, как кольцо попало на борт лодки, сразу же начались проблемы с мотором и управлением.

Неллиган собирается вернуть найденное кольцо Роузу и планирует переслать его почтой. Хотя тот вряд ли обрадуется такой посылке.

Екатерина Гура

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