13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый романтичный остров оказался копией Марса
Местный базальт — такой же, как на Красной планете.
Остров Санторини в Греции, который ежегодно привлекает десятки тысяч влюбленных пар и молодоженов, своими горными породами во многом похож на Марс.
Это обнаружила команда европейских и американских ученых в ходе анализа базальта, собранного в одной из бухт на острове. Результаты их исследования опубликованы в журнале Icarus.
Санторини является одним из самых популярных туристических направлений в Средиземном море, но 3600 лет назад он пережил одно из крупнейших извержений вулканов в истории.
В бухте Балос на юге острова ученые из Сельскохозяйственного университета Афин, а также их зарубежные коллеги обнаружили следы этого катаклизма, в том числе базальт, почти идентичный материалу, найденному марсоходами Spirit и Curiosity в кратерах Гусева и Гейла. По химическому и минералогическому составу он напоминает марсианские метеориты.
Камни с Санторини могут служить доступным и недорогим ресурсом для экспериментов
Анна Лысенко