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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый романтичный остров оказался копией Марса

Местный базальт — такой же, как на Красной планете.

Остров Санторини в Греции, который ежегодно привлекает десятки тысяч влюбленных пар и молодоженов, своими горными породами во многом похож на Марс.

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Это обнаружила команда европейских и американских ученых в ходе анализа базальта, собранного в одной из бухт на острове. Результаты их исследования опубликованы в журнале Icarus.

Санторини является одним из самых популярных туристических направлений в Средиземном море, но 3600 лет назад он пережил одно из крупнейших извержений вулканов в истории.

В бухте Балос на юге острова ученые из Сельскохозяйственного университета Афин, а также их зарубежные коллеги обнаружили следы этого катаклизма, в том числе базальт, почти идентичный материалу, найденному марсоходами Spirit и Curiosity в кратерах Гусева и Гейла. По химическому и минералогическому составу он напоминает марсианские метеориты.

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Камни с Санторини могут служить доступным и недорогим ресурсом для экспериментов ученых-планетологов вместо редких и дорогих материалов космического происхождения.

Анна Лысенко

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