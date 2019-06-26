Зеркало «мага» эпохи Тюдоров оказалось родом из Мексики

Результаты проведенной работы были представлены на Международной конференции по изучению обсидиана 2019.
Считается, что артефакт принадлежал известнейшему в Англии ученому и «магу» Джону Ди, жившему во время правления Елизаветы I. С помощью зеркал Джон Ди и другие оккультисты пытались вызвать духов.
«Это зеркало является уникальным не только потому, что им владела известная при дворе тюдоровской королевы персона, но также из-за необычного материала, из которого он изготовлен — обсидиана. Считалось, что источником горной породы, из которой сделан артефакт, является Мексика, но никаких научных анализов ранее не проводилось. В мире известно всего 16 зеркал из отполированного обсидиана (три из них находятся в Британском музее), и все они когда-то принадлежали элите государства ацтеков (современная Мексика), завоеванного испанцами в начале XVI века», — отметил один из исследователей, сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Ярослав Кузьмин.
Кузьминов предложил провести геохимический анализ этого предмета, чтобы точно установить его место происхождения:
Существующая на сегодняшний день аппаратура позволяет выполнить неразрушающий анализ артефакта, а геохимия основных источников обсидиана Мексики и Средиземноморья хорошо изучена.
В феврале 2019 года Стюарт Кэмпбелл и Элизабет Хили из Университета Манчестера с помощью портативного рентген-флуоресцентного спектрометра проанализировали состав этого зеркала. В качестве эталонов коренных источников были использованы образцы мексиканских обсидианов. Совместными усилиями ученым удалось определить, что коренным источником уникального артефакта является Пачука в центральной Мексике. Размер обсидиановых блоков без трещин и других дефектов там достигает 1 м и более.