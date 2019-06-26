В РПЦ призвали защищать права человеческого эмбриона

Проект Межсоборного присутствия — совещательного органа РПЦ — опубликован на сайте Московского патриархата с целью его дальнейшего обсуждения и направлен на обсуждение в епархии до конца сентября, после чего он будет доработан и представлен Архиерейскому Собору или Священному Синоду на уже окончательное утверждение.
С самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо; он является уникальным развивающимся человеческим существом… Аборт на любом сроке беременности является убийством человека.
Поскольку «эмбрион является человеком, в связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать», утверждают в Московском патриархате.
«Каждый человек имеет право развиваться и раскрывать себя как личность от зачатия до естественной смерти. Православная церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве», — отмечается в документе.
Также, в соответствии с проектом, эмбрион имеет «право на человеческую идентичность» и «институты общества должны обеспечивать и защищать это право».
В разделе «Право на жизнь» говорится, что «недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание». Таким образом, не принимаются, в том числе, технологии искусственного оплодотворения (ЭКО). «Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь», — отмечают разработчики документа.
В тексте говорится, что «Священное Писание рассматривает жизнь как благой дар Благого Бога» и что в нем «признается существование человека с момента зачатия», в подтверждение чего приводится ряд ссылок на места из Ветхого и Нового Заветов. «Все эти тексты Священного Писания подчеркивают, что с библейской точки зрения тождество личности человека непрерывно с момента, когда Бог дает жизнь в зачатии, и до момента смерти», — заключают в РПЦ.