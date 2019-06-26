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15:17 (мск), источник: Авто Mail.ru

Некоторые россияне заправляются по 28 руб. (рассказываем — где)

Новая реальность: жители приграничных регионов России ездят на заправки Казахстана, чтобы покупать дешёвое топливо.

Источник: РИА "Новости"

На казахстанских АЗС российских компаний можно встретить действительно низкие цены на бензин: «АИ-95 на “Газпромнефти” стоит около 170 тенге (в районе 28 рублей) за литр. В целом разбег цен на 95-й в Казахстане — от 155 до 175 тенге», — рассказал Znak.com екатеринбургский автомобилист, часто посещающий Казахстан.

Для сравнения, в Екатеринбурге 22 июня стоимость бензина АИ-92 составляла 41,58 рубля, АИ-95 — 44,88 рубля.

Ранее тему поднял аналитик Андрей Нальгин. Он констатировал, что условно существует одна стоимость сырья, равные затраты на переработку и дистрибуцию. Но ценники на заправках отличаются разительно: в Казахстане топливо стоит на треть дешевле. Эксперт считает, что причиной тому — высокие ставки налогов и акцизов внутри России.

И второй момент: российская нефтяная отрасль сплошь суверенна и вертикально интегрирована. У казахов нет этой монополизации, а на рынке свободно работают иностранцы. В том числе — из России.
Андрей Нальгин
Аналитик

В стоимости топлива на российских АЗС на долю налогов (это НДПИ, НДС плюс акциз) сейчас приходится около 71% от финального ценника. При этом расходы на переработку составляют только 10% от стоимости литра топлива, стоимость сырья — 7%, а оставшиеся 12% — это прибыль нефтяных компаний и автозаправок.

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