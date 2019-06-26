15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Слон сам устроил себе душ в зоопарке Берлина (видео)
Берлинский зоопарк показал, как спасает животных от жары.
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Берлинский зоопарк показал, как спасает животных от жары.
Обитателям зоопарка Берлина предлагают прохладный душ, а также мясо, рыбу и фрукты во льду. Так животным помогают бороться с жарой.
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После сильных ливней, приведших к наводнениям в Германии, Швейцарии и Италии, Европу охватила экстремальная жара. По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни будет держаться на отметке 40 градусов в большинстве стран региона.
Анна Лысенко