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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слон сам устроил себе душ в зоопарке Берлина (видео)

Берлинский зоопарк показал, как спасает животных от жары.

Обитателям зоопарка Берлина предлагают прохладный душ, а также мясо, рыбу и фрукты во льду. Так животным помогают бороться с жарой.

В какой-то момент слон на видео хватает хоботом водопроводный шланг и под смех посетителей зоопарка начинает поливать себя сам.

Во время загрузки произошла ошибка.

После сильных ливней, приведших к наводнениям в Германии, Швейцарии и Италии, Европу охватила экстремальная жара. По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни будет держаться на отметке 40 градусов в большинстве стран региона.

Анна Лысенко

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