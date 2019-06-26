15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тайваньский фотограф снимает удивительные портреты золотых рыбок
Сказочные существа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сказочные существа.
Фотограф из Тайваня, работающий под псевдонимом Tsubaki, создает удивительные портреты золотых рыбок.
На его снимках можно в деталях рассмотреть самые разные виды этих рыб, которые, по китайским поверьям, являются символом богатства и процветания. Среди тех, кто попал в объектив Tsubaki, есть такие виды как львиноголовка, ранчу и тосакин.
Екатерина Гура