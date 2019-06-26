Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скандал в Петербурге: Шнуров сделал гараж из исторического дома
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Российским выпускникам подарили торт в виде надгробий
Ксения Собчак стала блондинкой и разочаровала фанатов
Назван самый агрессивный город России
Мир без шоколада, кофе и коньякаПять продуктов, которые могут исчезнуть из-за изменений климата
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Окошко закрывается: что потеряет Россия в Грузии
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Российским выпускникам подарили торт в виде надгробий
Подросток вынес брата с ДЦП из горящего дома
Зеленский сделал заявление из-за решения ПАСЕ по России
Реакция Кремля на решение ПАСЕ по России
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
Сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
«Где, где? В Караганде!»: как выглядит город из крылатой фразы?
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
21Один день из жизни оленеводов Колымы
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тайваньский фотограф снимает удивительные портреты золотых рыбок

Сказочные существа.

Фотограф из Тайваня, работающий под псевдонимом Tsubaki, создает удивительные портреты золотых рыбок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На его снимках можно в деталях рассмотреть самые разные виды этих рыб, которые, по китайским поверьям, являются символом богатства и процветания. Среди тех, кто попал в объектив Tsubaki, есть такие виды как львиноголовка, ранчу и тосакин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

«Северному потоку-2» грозит срыв сроков
РПЦ обнародовала проект документа об эмбрионах и абортах
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Россияне нашли способ заправляться по 28 рублей за литр бензина
Аномальная жара охватила Европу (фото)
Ди Каприо получил мячом по лицу и стал мемом
Здоровье
Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.
Hi-Tech
Почти идеальный ноутбук среднего класса Ноутбук «на каждый день» по очень приятной цене.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Некоторые россияне заправляются по 28 руб. (рассказываем – где) Новая реальность: жители приграничных регионов России ездят на заправки Казахстана, чтобы покупать дешёвое топливо
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Обязательно ли наряжать ребенка на выпускной как на свадьбу? (из сада) 490
Феминитивы 367
Дети друзей гнобят нашего ребенка 259
Токсичные родственники. Как быть? 187
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь