16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети придумали фразы, которые спасут их от похищения инопланетянами
Странный, но веселый флешмоб.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Странный, но веселый флешмоб.
Московский блогер Виктор Чегодаев предложил пользователям Twitter поучаствовать в новом флешмобе. Для этого все желающие должны представить, что их собираются похитить инопланетяне, а чтобы этого не случилось, надо придумать четыре слова, которые заставят представителей внеземной цивилизации передумать.
привет меня зовут олег pic.twitter.com/mAnt9WPXY0— кукумбер олег (@oleg__lego) June 25, 2019
Задание заинтересовало многих, и в соцсети моментально стали появляться различные вариации на эту тему. Чаще всего пользователи вспоминали известные и раздражающие фразы, которые можно услышать в госучреждениях или магазинах.
МУЖЧИНА У НАС ОБЕД— HAIFISCH (@Lindemimimi) June 25, 2019
Подожди, я сниму сториз— штазек (@stazvoncher) June 25, 2019
Мальчик водочки нам принеси— Дж. Р. Р. Кеноби (@uKenobi) June 25, 2019
Можно я включу реп— Всё ещё Никто (@illyuziya_) June 24, 2019
Так вышли и зашли нормально— Р̷услан Чеботар̷ёв (@ChebotarevRE) June 24, 2019
ГАЛЯ У МЕНЯ ОТМЕНА!!!— AбыPвалг (@beeeelk) June 25, 2019
девочки записываемся на ноготочки— 恋に несси;; лисичка ? (@YoungAndComely) June 25, 2019
Давайте уже после праздников— Vasya Stohuev (@Stohueff) June 24, 2019
Здравствуйте, вам что-то подсказать?— Bartholomew (@Barththehaunt) June 25, 2019
Екатерина Гура