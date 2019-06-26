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16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети придумали фразы, которые спасут их от похищения инопланетянами

Странный, но веселый флешмоб.

Источник: @m3design

Московский блогер Виктор Чегодаев предложил пользователям Twitter поучаствовать в новом флешмобе. Для этого все желающие должны представить, что их собираются похитить инопланетяне, а чтобы этого не случилось, надо придумать четыре слова, которые заставят представителей внеземной цивилизации передумать.

Задание заинтересовало многих, и в соцсети моментально стали появляться различные вариации на эту тему. Чаще всего пользователи вспоминали известные и раздражающие фразы, которые можно услышать в госучреждениях или магазинах.

Екатерина Гура

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