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19:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек

Все идет по плану

26 июня 1930 года в Москве открылся XVI съезд ВКП (б). На нем было решено добиться выполнения пятилетнего плана по развитию СССР за четыре года.

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После войны перед советским народом стояла цель восстановления страны. 18 марта 1946 года Верховный Совет СССР утвердил первую послевоенную пятилетку, заключающуюся в восстановлении и развитии народного хозяйства на 1946—1950 годы.

План предполагал увеличение (по сравнению с довоенным уровнем) добычи угля на 51%, нефти — на 14% (до 35 млн. тонн). На практике производство нефти возросло на 21,7%, угля — на 57,4%.
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Послевоенные успехи сталинского режима поражали воображение: уже через два с половиной года после окончания войны в СССР была осуществлена денежная реформа, отменены карточки на продовольственные товары, а объем промышленного производства не только достиг довоенного уровня, но и превзошел его.

Усложнял ситуацию голод, случившийся в 1946—1947 годах. В торговле катастрофически не хватало всего, вплоть до ниток и спичек, однако к стратегическим запасам прибегали крайне редко, а голод в итоге стал одной из самых закрытых историй СССР.

Огромных затрат по-прежнему требовала гонка вооружений СССР и США. в 1945 — 1950 годах капиталовложения в промышленность распределялись следующим образом: 12% — легкая промышленность, 88% — тяжелая индустрия.

Объем выпуска продукции машиностроения в СССР в 1950 гобы возрос в 2,3 раза по сравнению с 1940 годом: в 1947 году произвели 9,6 тыс. легковых машин, в 1950 г. — 64,6 тыс.

Советский Союз организовал массовое производство бесконечного множества предметов, которые Россия раньше никогда не производила.
Журнал «Нейшн»
США
Успехи, достигнутые в машиностроительной промышленности, не подлежат никаким сомнениям.
Газета «Файненшл таймс»
Англия

Из речи Сталина на собрании избирателей Сталинского избирательного округа 9 февраля 1946 года:

Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах.

В декабре 1947 года было объявлено о проведении денежной реформы.

Вместо снабжения по карточкам предполагалось ввести единые цены, которые были ниже цен в свободной или коммерческой торговле и значительно выше существовавших до 14 декабря государственных цен.

Бросается в глаза огромная работа, которая происходит в СССР. Новые заводы, новые школы, новое кино, новые клубы, новые громадные дома — всюду новые постройки.
Журнал «Форвард»
Англия
Большевизм можно проклинать, но его нужно знать. Пятилетка — это новый колосс, который необходимо принимать во внимание и, во всяком случае, в хозяйственный расчет.
Газета «Нойе фрайе прессе»
Австрия
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