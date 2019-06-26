19:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек
Все идет по плану
26 июня 1930 года в Москве открылся XVI съезд ВКП (б). На нем было решено добиться выполнения пятилетнего плана по развитию СССР за четыре года.
После войны перед советским народом стояла цель восстановления страны. 18 марта 1946 года Верховный Совет СССР утвердил первую послевоенную пятилетку, заключающуюся в восстановлении и развитии народного хозяйства на 1946—1950 годы.
Послевоенные успехи сталинского режима поражали воображение: уже через два с половиной года после окончания войны в СССР была осуществлена денежная реформа, отменены карточки на продовольственные товары, а объем промышленного производства не только достиг довоенного уровня, но и превзошел его.
Усложнял ситуацию голод, случившийся в 1946—1947 годах. В торговле катастрофически не хватало всего, вплоть до ниток и спичек, однако к стратегическим запасам прибегали крайне редко, а голод в итоге стал одной из самых закрытых историй СССР.
Огромных затрат
Объем выпуска продукции машиностроения в СССР в 1950 гобы возрос в 2,3 раза по сравнению с 1940 годом: в 1947 году произвели 9,6 тыс. легковых машин, в 1950 г. — 64,6 тыс.
Советский Союз организовал массовое производство бесконечного множества предметов, которые Россия раньше никогда не производила.
Успехи, достигнутые в машиностроительной промышленности, не подлежат никаким сомнениям.
Из речи Сталина на собрании избирателей Сталинского избирательного округа 9 февраля 1946 года:
Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах.
В декабре 1947 года было объявлено о проведении денежной реформы.
Вместо снабжения по карточкам предполагалось ввести единые цены, которые были ниже цен в свободной или коммерческой торговле и значительно выше существовавших до 14 декабря государственных цен.
Бросается в глаза огромная работа, которая происходит в СССР. Новые заводы, новые школы, новое кино, новые клубы, новые громадные дома — всюду новые постройки.
Большевизм можно проклинать, но его нужно знать. Пятилетка — это новый колосс, который необходимо принимать во внимание и, во всяком случае, в хозяйственный расчет.