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20:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатору Владимирской области пришлось оправдываться за призыв подчиненной рожать вместо учебы

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал высказывание заместителя директора департамента здравоохранения Юлии Арсениной о ранних родах.

Источник: официальный сайт губернатора Владимирской области

На круглом столе о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости 25 июня чиновница заявила, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины» (цитата по порталу «Зебра-ТВ»). В противовес она ставила мнение представителей ее поколения, которые настраивают детей «на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей».

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Господин Сипягин (комментарий губернатора «Ъ» предоставила его пресс-секретарь Ольга Петрова) признал, что госпожа Арсенина использовала «неудачную формулировку», которую многие СМИ интерпретировали «как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним». «Мысль Юлии Владимировны мне понятна, но я ее не разделяю. Каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее сначала получить профессиональное образование, обеспечить себе достойный уровень жизни. Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости», — заявил он.

Это не первое неоднозначное высказывание владимирских чиновников. В марте директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева на пресс-конференции назвала родителей ответственными за организацию питания в школах, тогда как законодательство возлагает эту обязанность на «организации, осуществляющие образовательную деятельность». Тогда губернатор запросил от подчиненной объяснительную записку.

В июне 2017 года администрация Владимирской области проводила служебную проверку в связи с высказыванием занимавшей тогда пост директора департамента здравоохранения Елены Овчинниковой. На выездном заседании коллегии в райцентре Собинка чиновница отказалась дискутировать с местными жителями, заявив, что у нее IQ «немножко повыше». Сейчас госпожа Овчинникова занимает пост заместителя директора департамента.

Александр Тихонов, Ярославль

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