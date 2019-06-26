20:14 (мск), источник: Чердак
Мозоли приравняли к мокасинам
Натоптыши защищают человеческую стопу в той же мере, что и подобная обувь на жесткой подошве, не уменьшая при этом ее чувствительность.
Ученые из Великобритании и Кении провели ряд экспериментов с людьми, предпочитающими ходить в обуви или босиком. Они выяснили, что мозоли, образующиеся при ходьбе, не снижают чувствительность стопы. При этом обувь на жесткой плоской подошве — сандалии и мокасины — в наибольшей степени имитирует ходьбу босиком с толстыми мозолями на ногах.
Мозоли, представляющие собой ороговевшие клетки эпидермиса, образуются на подошвах ног человека и если он ходит босиком, и если он надевает обувь (правда, во втором случае они тоньше и меньше). Существует представление (подтвержденное даже научными статьями), что подобные мозоли снижают тактильную чувствительность ступни, то есть расположенные в ней рецепторы начинают хуже ощущать давление, растяжение и толчки. Это кажется очевидным, ведь люди с толстой кожей на ступнях без видимых проблем могут ходить по грубым поверхностям, в то время как людям без подобных натоптышей это доставляет дискомфорт.
Ученые из Британии и Кении в своей новой работе предположили, что на самом деле мозоли не снижают чувствительность. Чтобы проверить свою гипотезу, они исследовали ноги у 81 кенийца, среди которых были как те, кто обычно ходит босиком, так и те, кто ходит в обуви. У каждого с помощью ультразвука измерили толщину мозолей и плотность эпидермиса, из которой те состоят.
Также исследователи измерили чувствительность стоп. Для этого ступни стимулировали вибрациями на определенной частоте и фиксировали ответный мышечный рефлекс.
В ходе этого исследования ученые сделали и ряд других выводов. Например, они проследили, как связаны толщина натоптышей и ношение обуви. Они сравнили мозоли у тех, кто обычно носит обувь (46 человек) и тех, кто ходит босой (35 человек). Как и ожидалось, у вторых мозоли оказались на 27% толще, и кожа у них была примерно на столько же толще, чем у любителей ходить в обуви.
Кроме того, ученые проверили тезис, гласящий, что толщина мозоли не влияет на ударные силы, действующие на ногу во время ходьбы босиком. Для этого участников эксперимента заставили медленно ходить. В это время ученые с помощью специальной биомеханической сенсорной платформы замеряли нагрузки, которые испытывает стопа в то время, когда наступает на поверхность. Процесс испытаний записывали на видео, которое затем обрабатывали с помощью специального ПО. Исследователи и здесь не нашли существенной связи между толщиной мозолей и нагрузкой на ногу.
Наконец, ученые проверили, отличается ли давление ноги на поверхность при хождении босиком с мозолями, и при хождении в обуви на жесткой или мягкой подошве. Для этого 22 взрослых американца из Бостона ходили по беговой дорожке босиком и в обуви на разных типах подошв, а ученые измеряли нагрузки, которые испытывает в это время их стопа.
При этом обувь на мягкой подошве увеличивает силу толчка от удара ноги о поверхность, поэтому суставам передается больше энергии, чем при ходьбе босиком с толстыми мозолями. Впрочем, эффект, который эта измененная механическая нагрузка оказывает на скелет, плохо изучен и требует дальнейших исследований. Их результат наверняка будет интересен, например, спортсменам.
В целом, ученые пришли к выводу, что мозоли на ногах отлично защищали стопы во время ходьбы, сохраняя при этом ее чувствительность, но только до тех пор, пока человечество не изобрело удобную обувь.