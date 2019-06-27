06:11 (мск), источник: Известия
Назван самый популярный музыкальный альбом в мире
Музыкальный альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась» с песнями Брэдли Купера и Леди Гаги стал самым популярным в мире. Об этом 26 июня сообщил журнал Variety.
Как отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американскую звукозаписывающую компанию (RIAA), альбом стал платиновым дважды.
Как сообщалось ранее, съемки фильма шли четыре года. По словам Купера, сыгравшего в фильме главную мужскую роль, идея ленты посетила его шесть лет назад на концерте группы Metallica, когда он впервые попал за кулисы и открыл для себя их кинематографичность.