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06:11 (мск), источник: Известия

Назван самый популярный музыкальный альбом в мире

Музыкальный альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась» с песнями Брэдли Купера и Леди Гаги стал самым популярным в мире. Об этом 26 июня сообщил журнал Variety.

Источник: Известия

Как отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американскую звукозаписывающую компанию (RIAA), альбом стал платиновым дважды.

Самый известный сингл Shallow, заполучил премию Оскар-2019 как самая оригинальная песня, две премии «Грэмми» за лучшее исполнение в стиле поп-дуэт и лучшую песню, написанную для кино.

Как сообщалось ранее, съемки фильма шли четыре года. По словам Купера, сыгравшего в фильме главную мужскую роль, идея ленты посетила его шесть лет назад на концерте группы Metallica, когда он впервые попал за кулисы и открыл для себя их кинематографичность.

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