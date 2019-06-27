03:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Лучшие песни о любви
Умер Илья Калинников.
25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонек» и многих других.
Группа «Високосный Год» была создана в конце 1980-х. В 2000-м году вышел единственный альбом «Который возвращается», вскоре ставший платиновым. Под одной обложкой были собраны песни, которые к тому времени звучали буквально из каждого окна, а также из окна каждого автомобиля, а песня «Тихий огонек» стала главной в народном сериале «Дальнобойщики». Песни Ильи Калинникова очень любили радиостанции, а стало быть, и водители. В них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий (кто-то скажет — наивный)
Сложно вспомнить, кто еще в 1990-е и 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях. Поэтическая интонация Ильи Калинникова — это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе «тихий огонек» своей души, попросту — остаться человеком. Главные хиты «Високосного Года» — «Метро», «Тихий огонек», «Шестой день осени», «Лучшая песня о любви», «Кино», «Приносящий удачу» — по сей день часто звучат в эфире, а пассажиры просят водителей сделать погромче.
Впрочем, «хиты» — это песни, которые
В начале нынешнего десятилетия Илья Калинников редко появлялся на сцене, зато неизменно остро высказывался на разные темы в соцсетях, жарко спорил с блогерами. В 2014 году «Високосный Год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие». В последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть
Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. По информации директора группы «Високосный Год» Алексея Кана, причиной смерти стала остановка сердца.
Борис Барабанов