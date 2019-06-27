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09:35 (мск), источник: N + 1

В Крыму нашли окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария

Она весила около 450 килограммов.

Российские палеонтологи нашли в Крыму окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария, сообщается в Journal of Vertebrate Paleontology. Она была втрое крупнее страуса и весила около 450 килограммов. Эти птицы жили в одно время и в одном регионе с древнейшими людьми, 1,5−1,8 миллиона лет назад.
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Нелетающие эпиорнисовые птицы, обитавшие на острове Мадагаскар в четвертичном периоде (он начался около 2,5 миллионов лет назад), были одними из крупнейших на планете птиц. Самая большая из них, Vorombe titan, весила примерно 640 килограммов. Не намного уступали эпиорнисовым жившие в Австралии и на Тасмании дроморнити́ды — хищные птицы, весившие до 500 килограммов. Птицы из Северного полушария таких впечатляющих размеров не достигали. Гасторнитиды, жившие в Евразии и Северной Америке 40−60 миллионов лет назад, предположительно, весили до 200 килограммов. А вес крупнейших из ныне живущих птиц, африканских страусов, не превышает 160 килограммов.

Но недавно российские палеонтологи под руководством Никиты Зеленкова из Палеонтологического института имени Борисяка нашли в Крыму окаменелости огромной птицы, размеры которой были втрое больше страуса. Их нашли в карстовой пещере Таврида, которая была открыта лишь в прошлом году, во время прокладки федеральной трассы.

Помимо правой бедренной кости нелетающей птицы ученые нашли в пещере останки южного мамонта, носорога-эласмотерия, вымерших представителей семейства оленевых, лошадей, псовых, хищных гомотериев, гигантских гепардов и гиен. По окаменелостям вымершего быка лептобоса и эобизона, живших в то же время, ученые определили возраст останков: 1,5−1,8 миллиона лет.
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Pachystruthio dmanisensis весила около 450 килограммов, что делает ее крупнейшей птицей когда-либо жившей в Северном полушарии. По сравнению с эпиорнисами у P.dmanisensis были более изящные и длинные конечности, и, по всей видимости, они довольно хорошо бегали. Это неудивительно, если учесть, находки в пещере Таврида: птицы жили в окружении крупных хищников. С другой стороны, дманисенсисы были тяжелее, чем страусы, и, по-видимому, уступали им в скорости. Предположительно, сравнительно недалеко от P.dmanisensis, на территории современной Венгрии обитали их родственники, Pachystruthio pannonicus.

Авторы статьи отмечают, что дманисенсисы жили одновременно с древнейшими представителями рода Homo. Останки древнейших на территории Европы людей, живших 1,78−1,85 миллиона лет назад, были найдены в грузинском городе Дманиси.

Хорошо ли видели жившие в Крыму гигантские птицы, ученые пока не знают. А вот эпиорнисовые птицы, по-видимому, вели ночной образ жизни и были почти слепыми. Как показал анализ отпечатков эндокрана, зрительная кора у них была уменьшена, по сравнению с другими бескилевыми птицами, а обонятельные луковицы, наоборот, увеличены.

Екатерина Русакова

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