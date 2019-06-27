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В Крыму нашли окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария
Она весила около 450 килограммов.
Нелетающие эпиорнисовые птицы, обитавшие на острове Мадагаскар в четвертичном периоде (он начался около 2,5 миллионов лет назад), были одними из крупнейших на планете птиц. Самая большая из них, Vorombe titan, весила примерно 640 килограммов. Не намного уступали эпиорнисовым жившие в Австралии и на Тасмании дроморнити́ды — хищные птицы, весившие до 500 килограммов. Птицы из Северного полушария таких впечатляющих размеров не достигали. Гасторнитиды, жившие в Евразии и Северной Америке 40−60 миллионов лет назад, предположительно, весили до 200 килограммов. А вес крупнейших из ныне живущих птиц, африканских страусов, не превышает 160 килограммов.
Но недавно российские палеонтологи под руководством Никиты Зеленкова из Палеонтологического института имени Борисяка нашли в Крыму окаменелости огромной птицы, размеры которой были втрое больше страуса. Их нашли в карстовой пещере Таврида, которая была открыта лишь в прошлом году, во время прокладки федеральной трассы.
Pachystruthio dmanisensis весила около 450 килограммов, что делает ее крупнейшей птицей
Авторы статьи отмечают, что дманисенсисы жили одновременно с древнейшими представителями рода Homo. Останки древнейших на территории Европы людей, живших 1,78−1,85 миллиона лет назад, были найдены в грузинском городе Дманиси.
Хорошо ли видели жившие в Крыму гигантские птицы, ученые пока не знают. А вот эпиорнисовые птицы,
Екатерина Русакова