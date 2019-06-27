10:01 (мск), источник: РИА Новости
Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американский актер Макс Райт умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американский актер Макс Райт умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.
На протяжении нескольких лет артист боролся с онкологическим заболеванием — лимфомой.
Он запомнился зрителям ролью Уилли Таннера, главы семьи, приютившей инопланетянина, в сериале «Альф».
Актер также снимался в сериалах «Друзья», «Завтра наступит сегодня» и фильмах «Весь этот джаз», «Тень», «Сон в летнюю ночь» и «Заснеженные кедры».
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