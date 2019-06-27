11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина превратила себя в динозавра с помощью кисточки (видео)
Невероятная иллюзия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Невероятная иллюзия.
31-летняя Ханна Чилтон может потратить до 11 часов, чтобы с помощью грима превратить себя в персонажа мультфильма.
Ханна —
У женщины есть 4-летний сын Арчи, который и подсказывает ей идеи. Однажды он «заказал» маме персонажей из «Истории игрушек 4», и Ханна буквально превратила свое лицо в постер мультфильма со всеми персонажами на груди.
Анна Лысенко