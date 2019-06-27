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11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина превратила себя в динозавра с помощью кисточки (видео)

Невероятная иллюзия.

31-летняя Ханна Чилтон может потратить до 11 часов, чтобы с помощью грима превратить себя в персонажа мультфильма.

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Ханна — визажист-самоучка, но уже создала немало впечатляющих образов. Свои работы она демонстрирует в соцсетях под псевдонимом Ханна Грейс.

У женщины есть 4-летний сын Арчи, который и подсказывает ей идеи. Однажды он «заказал» маме персонажей из «Истории игрушек 4», и Ханна буквально превратила свое лицо в постер мультфильма со всеми персонажами на груди.

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Анна Лысенко

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