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12:48 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: почти 60% молодых россиян довольны своей жизнью

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более половины (58%) россиян в возрасте 18−24 лет довольны своей нынешней жизненной ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

«Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения в сравнении с другими возрастными группами. Так, более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) утверждают, что довольны той жизнью, которую ведут. Схожие показатели среди респондентов старше 35 лет наблюдались только в группе 60+ (54%)», — говорится в сообщении.

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В целом 59% респондентов устраивает их нынешняя жизнь, 28% видят как плохие, так и хорошие моменты. Негативно оценивают свое положение 22% опрошенных.

42% респондентов в возрасте 18−24 лет и 33% от 25 до 34 лет ожидают изменений к лучшему. При этом 45% граждан в возрасте 25−34 лет считают, что их положение в ближайшее время не изменится. Меньше всего оптимистов среди россиян в возрасте 45−59 лет — 14%. 30% опрошенных из этой категории ждут, что их жизнь изменится к худшему. В целом, почти половина россиян (42%) не ожидают изменений в ближайшее время. На улучшения надеются 26% опрошенных, к худшему готовятся 23% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25 мая с участием россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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