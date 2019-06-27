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11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Большая стая уток заблокировала движение в Ханое (видео)

Образовалась пробка.

Стая уток непонятным образом оказалась на проезжей части в центре столицы Вьетнама.

Несколько десятков птиц выбежали на дорогу, заблокировав проезд. Как пишут свидетели в соцсетях, инцидент произошел в час пик.

Позже появился пастух, который отогнал стаю на территорию зеленых насаждений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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