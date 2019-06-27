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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит заброшенная Русская Деревня в самом сердце Японии (фото)

Тематический парк, который не оправдал надежд.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Мало кто знает, но недалеко от Токио можно почувствовать себя как в России. Еще в 1993 году здесь открылся тематический парк под названием Ниигата Русская Деревня.

Он был построен с целью скрепить дружбу между Россией и Японией и познакомить японцев с русской культурой.

В парке была возведена большая православная церковь с синими куполами и фресками снаружи и внутри, которую, кстати, создали по образу Богородице-Рождественского собора в Суздале.

На территории Русской Деревни, кроме храма, были построены гостиница, театр, ресторан национальной кухни, аттракционы, отель и сувенирный магазин. Повсюду можно было увидеть надписи на русском языке, изображения матрешек и медведей.

Но, к сожалению, парк так и не стал популярным, и в 2004 году его закрыли. Позже оттуда вывезли все оборудование, оставив только крупные постройки, которые со временем превратились в руины. Сейчас Русская Деревня напоминает заброшенный город-призрак. Сюда иногда приезжают любопытные туристы и фотографы, но уже совсем не за тем, чтобы познакомиться с русской культурой.

Екатерина Гура

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