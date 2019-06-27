13:54 (мск), источник: BBC News Русская служба
Как фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец
Катя Гойда — продюсер, стилист и креативный директор. Сама она живет в
Впрочем, источником вдохновения для Кати служит сам Ростов. Больше всего девушка любит организовывать модные съемки в необычных местах: на ферме у родственников, в заброшенном детском саду или на заводе Семикаракорской керамики — еще одной гордости Ростовской области.
Катя считает, что очень легко создать красивую картинку с моделью и красивой локацией, но гораздо сложнее увидеть красоту в обыденном и даже отталкивающем. Как ей это удается, смотрите в видео Русской службы