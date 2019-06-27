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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Работник оркестра им. Е. Ф. Светланова разложил ноты в обратном порядке перед выступлением пианиста из Китая Ань Тяньсю на Конкурсе им. П. И. Чайковского, из-за чего участник сбился. От предложения выступить заново молодой музыкант отказался.

«В связи с грубейшей ошибкой работника ГАСО им. Е. Ф. Светланова, 25 июня, перед выступлением участника конкурса им. П. И. Чайковского по специальности “Фортепиано” Ань Тяньсю, артистам оркестра и дирижеру ноты произведений П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова разложили в обратном порядке (…). В связи с чем, исполнение началось со сбоя — участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления», — сообщили в пресс-службе конкурса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Председатель жюри по специальности «Фортепиано» пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Работника, который допустил грубейшую ошибку, отстранили от дальнейшей работы.

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