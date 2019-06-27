Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

«В связи с грубейшей ошибкой работника ГАСО им. Е. Ф. Светланова, 25 июня, перед выступлением участника конкурса им. П. И. Чайковского по специальности “Фортепиано” Ань Тяньсю, артистам оркестра и дирижеру ноты произведений П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова разложили в обратном порядке (…). В связи с чем, исполнение началось со сбоя — участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления», — сообщили в пресс-службе конкурса.
Председатель жюри по специальности «Фортепиано» пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Работника, который допустил грубейшую ошибку, отстранили от дальнейшей работы.