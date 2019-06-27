14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста обманула подружек на своей свадьбе и украла у них по 200 долларов
Когда хочется свадьбу мечты, но денег на все не хватает.
Иногда в желании сделать свадьбу мечты некоторые невесты заходят слишком далеко. Пользователь Reddit с ником ShamedShamingShamer опубликовала историю, которая заставила многих ужаснуться.
Девушка из США, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что некоторое время назад была приглашена на свадьбу своей знакомой в качестве подружки невесты. По американским традициям, подружки невесты должны быть одеты в одинаковые платья, которые обычно выбирает сама невеста в соответствии со стилистикой торжества.
Предварительно согласовав с гостями их наряды, невеста со своей свидетельницей (главная подружка) сообщили всем девушкам, что их платья стоят по 400 долларов. Для многих из гостей эта сумма оказалась слишком большой, и невеста предложила оплатить с кредитной карты эти затраты, чтобы девушки потом смогли возвращать ей деньги частями.
Этот план всем показался прекрасным решением, если бы внезапно не раскрылся коварный замысел.
Как оказалось, невеста и главная подружка решили заработать на гостях и заставили их платить двойную цену. После того, как правда раскрылась, почти все девушки отказались платить и приходить на торжество.
Екатерина Гура