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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста обманула подружек на своей свадьбе и украла у них по 200 долларов

Когда хочется свадьбу мечты, но денег на все не хватает.

Источник: CC0/StarFlames

Иногда в желании сделать свадьбу мечты некоторые невесты заходят слишком далеко. Пользователь Reddit с ником ShamedShamingShamer опубликовала историю, которая заставила многих ужаснуться.

Новость
Подружка невесты захотела прийти на свадьбу в неглиже и была осмеяна

Девушка из США, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что некоторое время назад была приглашена на свадьбу своей знакомой в качестве подружки невесты. По американским традициям, подружки невесты должны быть одеты в одинаковые платья, которые обычно выбирает сама невеста в соответствии со стилистикой торжества.

Предварительно согласовав с гостями их наряды, невеста со своей свидетельницей (главная подружка) сообщили всем девушкам, что их платья стоят по 400 долларов. Для многих из гостей эта сумма оказалась слишком большой, и невеста предложила оплатить с кредитной карты эти затраты, чтобы девушки потом смогли возвращать ей деньги частями.

Этот план всем показался прекрасным решением, если бы внезапно не раскрылся коварный замысел.

Одна из девушек не смогла прийти вместе со всеми на примерку и пошла в магазин сама. Именно там она узнала, что ее платье стоит не 400 долларов, а 200.

Как оказалось, невеста и главная подружка решили заработать на гостях и заставили их платить двойную цену. После того, как правда раскрылась, почти все девушки отказались платить и приходить на торжество.

Екатерина Гура

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