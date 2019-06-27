15:52 (мск), источник: Esquire
Актерам из «Игры престолов» показали архивные кадры со съемок первого сезона (и они пришли в ужас)
Особенно бурно отреагировал Кит Харингтон.
Американский телеведущий Конан О’Брайен собрал вместе актеров из «Игры престолов» и показал им архивные кадры со съемок первого сезона сериала. Двухминутный тизер с реакциями Мэйси Уильямс, Кита Харингтона, Софи Тернер и Айзека
Актеры пришли в ужас, увидев себя на видео восьмилетней давности. Кит Харингтон отреагировал особенно бурно: «Да ну вас ***», — прокомментировал актер, когда О’Брайен включил одно из интервью юного Харингтона со съемочной площадки.
«Это так стыдно. Что ты с нами делаешь?» — сказала Мэйси Уильямс со слезами на глазах, когда на экране показали архивные кадры зарождения дружбы актрисы с коллегой по сериалу Софи Тернер.
В коллекционное издание «Игры престолов» войдут все восемь сезонов, а также большое количество бонусного контента, включая документальный фильм «Последний дозор», удаленные сцены и 30-минутный экскурс в историю создания сериала от шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса.