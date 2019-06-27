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15:52 (мск), источник: Esquire

Актерам из «Игры престолов» показали архивные кадры со съемок первого сезона (и они пришли в ужас)

Особенно бурно отреагировал Кит Харингтон.

Американский телеведущий Конан О’Брайен собрал вместе актеров из «Игры престолов» и показал им архивные кадры со съемок первого сезона сериала. Двухминутный тизер с реакциями Мэйси Уильямс, Кита Харингтона, Софи Тернер и Айзека Хэмпстеда-Райта опубликован на официальном канале «Игры престолов». Полная версия войдет в специальное издание Game of Thrones: The Complete Collection, которое будет выпущено в формате blu-ray 3 декабря.

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Актеры пришли в ужас, увидев себя на видео восьмилетней давности. Кит Харингтон отреагировал особенно бурно: «Да ну вас ***», — прокомментировал актер, когда О’Брайен включил одно из интервью юного Харингтона со съемочной площадки.

«Это так стыдно. Что ты с нами делаешь?» — сказала Мэйси Уильямс со слезами на глазах, когда на экране показали архивные кадры зарождения дружбы актрисы с коллегой по сериалу Софи Тернер.

В коллекционное издание «Игры престолов» войдут все восемь сезонов, а также большое количество бонусного контента, включая документальный фильм «Последний дозор», удаленные сцены и 30-минутный экскурс в историю создания сериала от шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса.

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