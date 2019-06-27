15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нью-Йорке приготовили гигантский хот-дог (видео)
Сосиску для него переносили три человека.
В одном из ресторанов
Понадобилось три человека, чтобы перенести большую говяжью сосиску на гриль, где она готовилась два часа. Затем её переложили в громадную булку, заправили горчицей и квашеной капустой. Угощение предложили собравшейся публике.
Гигантская сосиска в тесте претендует на место в Книге рекордов Гиннесса. В настоящее время в Книге нет рекордсмена в этой категории, хотя еще в 2011 году в Парагвае приготовили
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