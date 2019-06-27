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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке приготовили гигантский хот-дог (видео)

Сосиску для него переносили три человека.

В одном из ресторанов Нью-Йорка повара приготовили хот-дог весом 29,9 кг.

Понадобилось три человека, чтобы перенести большую говяжью сосиску на гриль, где она готовилась два часа. Затем её переложили в громадную булку, заправили горчицей и квашеной капустой. Угощение предложили собравшейся публике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гигантская сосиска в тесте претендует на место в Книге рекордов Гиннесса. В настоящее время в Книге нет рекордсмена в этой категории, хотя еще в 2011 году в Парагвае приготовили хот-дог длиной 203,8 метра.

Акция в США прошла в честь 152-летия со дня изобретения хот-догов. По одной из версий, автором этого блюда является житель Нью-Йорка Чарльз Фелтман, который в 1867 году соорудил тележку с плитой для варки сосисок и отделением для хранения горячих булочек. Фелтман торговал хот-догами в Кони-Айленде. Бизнес оказался прибыльным, и спустя четыре года торговец открыл свой ресторан.

Анна Лысенко

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