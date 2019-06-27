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16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Мурал братства»: тысячи художников расписали стену на границе США и Мексики

Проект начался еще в 2016 году.

Мексиканский художник Энрике Чиу, который прожил в США 14 лет, еще в 2016 году решил начать долгосрочный проект под названием «Мурал братства», направленный на улучшение взаимоотношений между американцами и мексиканцами.

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В качестве «холста» для своей работы Чиу выбрал американско-мексиканскую границу и расположенную на ней высокую металлическую стену. Энрике пригласил неравнодушных коллег и просто всех желающих присоединиться к нему. За эти годы над проектом успели поработать более 4 тысяч человек, которые оставили послания и иллюстрации на стене в Тихуане.

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Чиу пояснил, что надписи «транслируют сообщения о мире людям, пересекающим границу на машине или пешком». Он также добавил, что они «призваны стать последним проблеском надежды для мигрантов, которые рискуют жизнью, перебираясь через стену».

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Екатерина Гура

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