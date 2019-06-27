16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Мурал братства»: тысячи художников расписали стену на границе США и Мексики
Проект начался еще в 2016 году.
Мексиканский художник Энрике Чиу, который прожил в США 14 лет, еще в 2016 году решил начать долгосрочный проект под названием «Мурал братства», направленный на улучшение взаимоотношений между американцами и мексиканцами.
В качестве «холста» для своей работы Чиу выбрал
Чиу пояснил, что надписи «транслируют сообщения о мире людям, пересекающим границу на машине или пешком». Он также добавил, что они «призваны стать последним проблеском надежды для мигрантов, которые рискуют жизнью, перебираясь через стену».
Екатерина Гура