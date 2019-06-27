Появилось видео выпуска белухи из «китовой тюрьмы» в Охотское море

Ранее в четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что в Охотское море выпущена первая партия из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками. Коалиция «Свободу косаткам и белухам» заявила, что выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы» без предварительной адаптации в Охотском море снижает их шансы на выживание.
На нем видно, как белуху в гамаке краном переносят на мат на берегу. Ей дают какие-то капли, после измеряют длину, а люди рядом записывают показатели. На другом видео белуху также с помощью крана в гамаке переносят к воде.
Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.