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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Появилось видео выпуска белухи из «китовой тюрьмы» в Охотское море

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Один из участников операции по перевозке косаток и белух из «китовой тюрьмы» снял на видео процесс выпуска в Охотское море белухи.

Ранее в четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что в Охотское море выпущена первая партия из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками. Коалиция «Свободу косаткам и белухам» заявила, что выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы» без предварительной адаптации в Охотском море снижает их шансы на выживание.

На нем видно, как белуху в гамаке краном переносят на мат на берегу. Ей дают какие-то капли, после измеряют длину, а люди рядом записывают показатели. На другом видео белуху также с помощью крана в гамаке переносят к воде.

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Путин — о «китовой тюрьме»: Слава Богу, движение началось

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.

Первую группу животных из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Во время загрузки произошла ошибка.
14:57 (мск)© Ньюстюб
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