17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что щупальца осьминога могут двигаться и мыслить самостоятельно
Осьминог — одно из самых странных существ в мире.
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Осьминог — одно из самых странных существ в мире.
Ученые из Американского геофизического союза провели ряд исследований, касающийся нервной системы осьминогов. Как известно, эти существа относятся к классу морских головоногих моллюсков, и вместо централизованной нервной системы (как у позвоночных) они обладают сетью нейронов, распространенной по всему телу.
Внимательно изучив гигантских осьминогов и
При этом все щупальца связаны между собой и действуют согласованно, хотя мозг при этом и не понимает, в каком направлении и как двигаются отдельные части тела.
Новое открытие объясняет тот факт, что щупальца осьминогов способны реагировать на раздражители даже, когда они отделены от мертвого животного.
Екатерина Гура