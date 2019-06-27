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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что щупальца осьминога могут двигаться и мыслить самостоятельно

Осьминог — одно из самых странных существ в мире.

Ученые из Американского геофизического союза провели ряд исследований, касающийся нервной системы осьминогов. Как известно, эти существа относятся к классу морских головоногих моллюсков, и вместо централизованной нервной системы (как у позвоночных) они обладают сетью нейронов, распространенной по всему телу.

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Внимательно изучив гигантских осьминогов и восточно-тихоокеанских красных осьминогов, ученые сделали удивительное открытие — нейроны в их щупальцах могут принимать самостоятельные решения без участия мозга.

Это происходит из-за того, что нервные клетки этих моллюсков образуют кольца, которые обмениваются информацией, минуя мозг.

При этом все щупальца связаны между собой и действуют согласованно, хотя мозг при этом и не понимает, в каком направлении и как двигаются отдельные части тела.

Новое открытие объясняет тот факт, что щупальца осьминогов способны реагировать на раздражители даже, когда они отделены от мертвого животного.

Екатерина Гура

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