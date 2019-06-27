17:29 (мск), источник: Daily Storm
Бари Алибасову нашли роль в фильме «Брат-3» Стаса Барецкого
Основатель группы «На-На» сыграет продюсера, которого безуспешно пытаются уничтожить.
Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов получил роль продюсера в фильме шоумена и музыканта Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого начнутся в Красногорске в конце июля 2019 года. Картина уже частично профинансирована рекламодателями по принципу product placement. Об этом Daily Storm сообщил
«По сюжету фильма “Брат-3” главным героем является младший (третий) брат. Он поклонник творчества группы “На-На” и мечтает попасть на “Дом-2”. Поэтому в фильме будет играть музыка группы. Также по сюжету фильма одной из главных героинь является
Кроме того, Барецкий пообещал, что в день начала съемок картины, которая будет «криминальной комедией с элементами драмы», организуют
Ранее Барецкий поведал, что покойный режиссер Алексей Балабанов, автор дилогии «Брат», попросил у него денег на съемки «Брата-3».
Роль старшего брата Барецкий сыграет сам. Ранее на главную роль претендовал боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, известный своим эксцентричным поведением и криминальным прошлым: он ограбил салоны сотовой связи и устроил «марш голых проституток». Не менее важную роль в картине Барецкого должен был сыграть Кирилл Терешин, известный как
Однако после