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17:29 (мск), источник: Daily Storm

Бари Алибасову нашли роль в фильме «Брат-3» Стаса Барецкого

Основатель группы «На-На» сыграет продюсера, которого безуспешно пытаются уничтожить.

Источник: РИА "Новости"

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов получил роль продюсера в фильме шоумена и музыканта Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого начнутся в Красногорске в конце июля 2019 года. Картина уже частично профинансирована рекламодателями по принципу product placement. Об этом Daily Storm сообщил PR-директор Алибасова и Барецкого Вадим Горжанкин.

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«По сюжету фильма “Брат-3” главным героем является младший (третий) брат. Он поклонник творчества группы “На-На” и мечтает попасть на “Дом-2”. Поэтому в фильме будет играть музыка группы. Также по сюжету фильма одной из главных героинь является девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет», — сообщил Барецкий.

Кроме того, Барецкий пообещал, что в день начала съемок картины, которая будет «криминальной комедией с элементами драмы», организуют пресс-конференцию, где о фильме будет рассказано более подробно. Отмечается, что в фильме будут присутствовать «образы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой».

Ранее Барецкий поведал, что покойный режиссер Алексей Балабанов, автор дилогии «Брат», попросил у него денег на съемки «Брата-3».

Шоумен, по его словам, одолжил средства у «представителей ритуального бизнеса», но когда режиссер умер, он решил все же снять фильм, чтобы вернуть деньги инвесторам.
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Роль старшего брата Барецкий сыграет сам. Ранее на главную роль претендовал боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, известный своим эксцентричным поведением и криминальным прошлым: он ограбил салоны сотовой связи и устроил «марш голых проституток». Не менее важную роль в картине Барецкого должен был сыграть Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки.

Однако после пресс-конференции, где шоумен объявил, что в фильме будут порносцены и поэтому его будут продвигать через порносайты, с владельцами которых у Барецкого, по его словам, «есть подвязки», Терешин отказался от участия. Кроме того, планировалось привлечь к съемкам бывших заключенных, однако после переговоров с новыми инвесторами от всего этого было решено отказаться. Также ранее Барецкий объявил о том, что в картине примет участие балерина Анастасия Волочкова и обвинил режиссера Федора Бондарчука в том, что тот «мешает продвижению его фильма».

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