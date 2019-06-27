Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басилашвили грубо высказался об отношениях России и Грузии
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Гагарина не хочет третьего ребенка из-за страха поправиться
Безопасно ли российским туристам находиться в Грузии
Москвичи массово задумались о переезде
Легенды и факты о первом банкоматеЗнаете ли вы, откуда вообще взялась эта "денежная машина"?
Зеленский озвучил свою позицию насчёт решения ПАСЕ по России
Завещание Сталина: кто должен был стать преемником
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Выселенные из отеля украинцы набрасывались на русских детей - СМИ
Бёдра модели в белье вызвали бурное обсуждение
Зеленский сделал заявление из-за решения ПАСЕ по России
Порошенко назвал ударом решение ПАСЕ по России
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
21Один день из жизни оленеводов Колымы
13Огненная вечеринка: как славяне веселились на Ивана Купалу
17:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Набережную российского города облицевали пленкой вместо мрамора

В Ижевске набережную отремонтировали пленкой в виде облицовочного камня.

Очевидцы опубликовали фотографии в группе «ЗИ — ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК» во «ВКонтакте».

Новость
Детскую площадку в Омске оградили колючей проволокой

В администрации Ижевска рассказали, что пленку наклеили временно для «оперативного приведения в эстетичный внешний вид на время проведения праздничных мероприятий». Подрядчик сделал это за свой счет, но не согласовал работы с администрацией Октябрьского района, сообщило издание Izhlife.

Подрядчик восстановит набережную, используя натуральный облицовочный камень, добавили власти. Это должны сделать к 1 июля.

Ранее жители поселка Чкаловский в Свердловской области собрали более 150 тысяч рублей и своими силами сделали новый деревянный настил на мосту. Сельчане делали то же самое в 2017 году, потратив тогда 70 тысяч рублей. Власти ремонтировали мост последний раз в 1990-х. В мэрии объяснили, что в третьем квартале 2019 года мост обследуют, после чего примут решение о его дальнейшем использовании. Следственный комитет начал проверку.

 Россиянка оказалась двойником Дженнифер Лопес. Фото
Зеленский по-русски обратился к Путину
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов
Кокорин обратился к фанатам
Ростуризм назвал минимальную стоимость недельного отдыха в Крыму
Фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец
Меркель стало плохо на встрече с президентом ФРГ
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Как рухнул грандиозный криптопроект Ольги Бузовой Бузкоин — всё.
Кино
В Москве простились с Аллой Покровской Актриса, режиссер и педагог ушла из жизни в возрасте 81 года
Авто
ЗИС-110: крутой проект нового российского авто Дизайнер Сергей Баринов переосмыслил очередную советскую модель, создав современную версию лимузина ЗИС-110
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 328
Мой муж - алкоголик 225
Как найти свое призвание, если интересов много? 207
По Москве-реке 201
Леди
Пелагею в шляпе не узнали фанаты Певица выглядит роскошно.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь